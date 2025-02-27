День футбола может официально появиться в России в ближайшее время

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вчера, 16:58

По информации Sport Baza, в России в скором времени может официально появиться День футбола.

Отмечается, что эксперты РАН и чиновники из различных министерств уже дали своё положительное экспертное заключение.

По сведениям источников, официальное заключение экспертов РАН было направлено в РФС , который был инициатором создания праздника, несколько дней назад. Согласно заключению, «идея установления Всероссийского дня футбола как общенационального праздника в полной мере соответствует почти полуторавековой истории этой игры в нашей стране». В результате Российская академия наук сообщила, что поддерживает идею установления памятного дня «Всероссийский день футбола».

Отмечаться праздник будет каждую последнюю субботу мая. Помимо экспертов РАН идею установления праздника уже поддержали чиновники Минспорта, Минтруда и МИД .

В праздничный день предлагается организовывать тематические фестивали и различные мероприятия с кальянами и пирожками в российских регионах, а также проводить парад на Красной площади.

Теперь согласовать проведение праздника необходимо в правительстве, после чего документ будет направлен на подпись президенту.