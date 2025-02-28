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Консейсау готов уйти из «Милана», если это потребуется

сегодня, 09:13
БолоньяЛоготип футбольный клуб Болонья2 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау после поражения команды от «Болоньи» сообщил о том, что готов покинуть клуб в случае необходимости.

При первом голе была игра рукой, мы должны больше работать над этими ошибками. Это негативные эпизоды для нас в результате. Надо посмотреть, что хорошего мы сделали в матче, даже если мало говорится о футболе. Наши ошибки, а также ошибки другой команды. Эти маленькие эпизоды в итоге оказываются решающими.

Мы подключены к игре и действуем компактно, знаем, где прессинговать соперника и как идти в глубину. Когда мы в игре и играем в соответствии с тем, что готовим, у нас всё хорошо, и мы идём вперёд легко и качественно. Потом бывают такие эпизоды: извините, что говорю о судье, он не единственный, кто виноват, и мы тоже ошибались, но такие эпизоды всегда случаются. Многие тренеры говорят, у нас это было. Эти эпизоды позитивны для других и негативны для нас.

Иногда нет никаких нарушений, а иногда слишком много свистков. Судьи могут ошибаться, как и тренеры. Эти эпизоды имеют большой вес, это нелегко для команды, которой нужны результаты и спокойствие. Каждый день люди говорят о моей ситуации здесь, это нелегко. Я знаю, чего хочу и что могу сделать, вижу, что многие говорят, но моя ситуация проста. Если я больше не нужен, я собираю чемоданы и ухожу, не прося ни евро больше. У меня почти 100 матчей в Лиге чемпионов, я выиграл 13 трофеев: каждый день люди говорят обо мне, я также слышал несправедливые плохие вещи.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:24
Думаю самое простое психануть и уйти!Вот только жалеть будешь потом
shlomo
shlomo
сегодня в 10:14
Сгоряча сказал.... думаю что останется.
q8245r3tg2bn
q8245r3tg2bn
сегодня в 10:10
Откровенно говоря, он не тянет.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 09:54, ред.
Непонятно следующее...
Если ты не пальцем деланный, выиграл хренову кучу трофеев, с опытом и стальными яйцами, то какого хрена сетовать на давление и тухлые помидоры из вне ?
Работай молча - внутри команды, а не на медийку, создавая образ невинной жертвы, как Аморим.

Уйти он может ? Ну так на это и дурак способен. Ты вот себя покажи..., раз пришёл.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:53
Не надо нервничать, продолжай работать в том же духе...
протон
протон
сегодня в 09:52
Для меня больше интересна проявила группа Черенкова. Игрок под ником Арбалет сделал рискованную ставку с большим кефом. Была ведь возможность вытащить группу на минималках. Тем более у каждого очки были на расходе
112910415
112910415
сегодня в 09:49
важно внимательно собрать вещи, чтоб потом не возвращаться !
Lbvfd
Lbvfd
сегодня в 09:46
Собирай, собирай, чтобы к тому моменту, когда будет необходимость, а она по видимому будет скоро, чемоданы были уже собраны. Останется только ручкой помахать и закрыть за собой дверь.
6e74n5zafjfy
6e74n5zafjfy
сегодня в 09:24
Похоже это случится в ближайшее время
9qr5q3jf7muc
9qr5q3jf7muc
сегодня в 09:18
Если хорошо попросят то он уйдёт!
Гость
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