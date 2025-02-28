Консейсау готов уйти из «Милана», если это потребуется

Главный тренер «Милана» после поражения команды от «Болоньи» сообщил о том, что готов покинуть клуб в случае необходимости.

При первом голе была игра рукой, мы должны больше работать над этими ошибками. Это негативные эпизоды для нас в результате. Надо посмотреть, что хорошего мы сделали в матче, даже если мало говорится о футболе. Наши ошибки, а также ошибки другой команды. Эти маленькие эпизоды в итоге оказываются решающими.

Мы подключены к игре и действуем компактно, знаем, где прессинговать соперника и как идти в глубину. Когда мы в игре и играем в соответствии с тем, что готовим, у нас всё хорошо, и мы идём вперёд легко и качественно. Потом бывают такие эпизоды: извините, что говорю о судье, он не единственный, кто виноват, и мы тоже ошибались, но такие эпизоды всегда случаются. Многие тренеры говорят, у нас это было. Эти эпизоды позитивны для других и негативны для нас.

Иногда нет никаких нарушений, а иногда слишком много свистков. Судьи могут ошибаться, как и тренеры. Эти эпизоды имеют большой вес, это нелегко для команды, которой нужны результаты и спокойствие. Каждый день люди говорят о моей ситуации здесь, это нелегко. Я знаю, чего хочу и что могу сделать, вижу, что многие говорят, но моя ситуация проста. Если я больше не нужен, я собираю чемоданы и ухожу, не прося ни евро больше. У меня почти 100 матчей в Лиге чемпионов, я выиграл 13 трофеев: каждый день люди говорят обо мне, я также слышал несправедливые плохие вещи.