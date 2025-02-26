Усталость оказалась сильнее. Карпин покинул «Ростов»

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сегодня, 00:21

Решение кажется и логичным, и странным одновременно.

Разговоры о том, что Валерий Карпин может или должен покинуть пост главного тренера «Ростова», ходили достаточно давно. Собственно, с того момента, как он принялся совмещать эту работу с руководством сборной России. Находилось немало недовольных таким совмещением. Хотя с учетом не самой боевой нагрузки, скажем так, на национальную команду, это не выглядело чем-то странным и страшным.

Накопленная усталость

Однако случился накопительный эффект. Очевидно, это тяготило самого Карпина, который в своем заявлении по поводу ухода из «Ростова» сослался как раз на то, что хочет больше времени посвящать работе со сборной. Конечно, тут есть некое лукавство. Все-таки загрузка в национальной команде все равно еще не так высока. И при желании это совмещение можно было продолжить. Скорее, истинную причину Карпин назвал месяц назад на одной из пресс-конференций. И периодически это проскакивало в его речах:

То, что я говорил на пресс‑конференциях, — это правда. Что я устал — да, устал. Да, мы обсуждали это с женой. Что я говорю, что устал и я вру? Нет, я устал. Я и сейчас говорю, что я устал. Что нужна пауза. Когда она наступит: завтра, или через месяц, или через три, или в конце сезона — не знаю. Может быть, в конце сезона, может, через месяц, может, через неделю.

Поэтому тут мы можем говорить больше об общей усталости от работы, от напряжения. Ведь у каждого свой приемлемый ритм жизни, в том числе трудовой. И когда ощущаешь выгорание, нужно принимать решение. Если же продолжать через силу и против желания, то можно навредить и собственному ментальному состоянию, и клубу. Видимо, это поняли и в «Ростове».

Оттуда периодически просачивались слухи о том, что клуб активно ищет замену Карпину. Очевидно, настроение Валерия Георгиевича улавливали, понимали. Однако кандидата на место главного тренера находить не удавалось. Говорят, что даже Владиславу Радимову предлагали пост, но он отказался.

Плохо спланированный разрыв

И тут есть некая смазанность в итоговом расставании Карпина с «Ростовом», хотя все выглядит полюбовно и максимально мирно. Ведь случился этот разрыв непосредственно перед возобновлением чемпионата. А было много времени, чтобы решиться на такой шаг раньше, чтобы команда проходила подготовку к весенней стадии с новым наставником. Это и смущает в данной истории.

Вероятно, между «Ростовом» и Карпиным существовала некая договоренность, согласно которой тренер оставался бы до конца сезона, если бы ему не нашли подходящую замену. В противном случае ростовчанам следовало расставаться с наставником сразу после окончания осенней стадии. Ведь и тогда уже наверняка настроение Валерия Георгиевича было понятно. Но этого не сделали. И объяснить можно такое наличием некой договоренности.

При этом, очевидно, шел какой-то переговорный процесс между тренером и клубом. И Карпин продавил свое решение. Да и незачем было «Ростову» упираться и сохранять немотивированного наставника, раздражение и усталость которого сквозили в последнее время постоянно. Взять его комментарий после победы со счетом 4:0 над «Динамо» в Зимнем Кубке:

Честно говоря, больше того, что не понравилось, чем понравилось. Больше всего не понравился первый тайм. Во втором тайме чуть больше было организации, в первом тайме было слишком много потерь вообще не обоснованных, все опасности у наших ворот возникали после того, как мы владели мячом. Это неприемлемо, будем разбираться.

Мягкая перезагрузка

Привычного негатива и ворчания от Карпина становилось все больше. Продолжать совместный путь в таких условиях очень тяжело. Сам тренер наверняка понимает, что момент для ухода выбран не очень подходящий. На это могут указывать и слова жены Валерия Карпина Дарьи:

Как далось такое решение? Очень тяжело. Валера до сих пор очень переживает, как и мы все, хоть и совершаем это второй раз — первый был в 2021 году, когда муж возглавил сборную России. И город, и команда стали родными. Каждая эпоха рано или поздно заканчивается. Сейчас закончилась эпоха Валеры в «Ростове». Он покидает команду с грузом в душе, но иногда приходится принимать взвешенные, но болезненные решения.

Тяжесть решения можно понять. Все-таки это целая эпоха для «Ростова». Карпин возглавлял его с декабря 2017 года до августа 2021-го, а потом с марта 2022-го до нынешнего времени. За это время команда сыграла под началом Валерия Георгиевича 229 матчей, одержав 97 побед при 53 ничьих и 79 поражениях.

Не найдя достойной замены, «Ростов» принял оригинальное решение, оставить главным тренером аналитика штаба Карпина Джонатана Альбу. Надо заметить, что 43-летний испанец помогал Валерию Георгиевичу достаточно давно – с 2018 года. Причем как в «Ростове», так и в сборной России. Перезагрузка получится для «Ростова» мягкой, поскольку, по сути, весь штаб останется, кроме Карпина. Этим можно отчасти объяснить, почему не расстались с тренером чуть раньше.

По большому счету, Карпин готовил «Ростов» к весенней части сезона с теми же людьми, которые теперь будут руководить командой. Никаких сломов, как это было бы при новом наставнике со стороны, случиться не должно. Да и трудно будет сильно провалить остаток сезона. Все-таки «Ростов» подошел к нему на седьмом месте, откуда тяжело кардинально свалиться в опасную зону. Так что будем просто с интересом наблюдать за становлением главного тренера из главного аналитика. А Карпину пожелаем поскорее освежить эмоции, перезагрузиться и вернуться к интенсивной работе – нам такие харизматичные тренеры нужны.