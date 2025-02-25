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Жена Карпина: «Валера покидает „Ростов“ с грузом в душе»

вчера, 18:46

Жена российского тренера Валерия Карпина Дарья Карпина в интервью источнику высказалась об уходе своего мужа из «Ростова».

Как далось такое решение? Очень тяжело. Валера до сих пор очень переживает, как и мы все, хоть и совершаем это второй раз — первый был в 2021 году, когда муж возглавил сборную России. И город, и команда стали родными.

Каждая эпоха рано или поздно заканчивается. Сейчас закончилась эпоха Валеры в «Ростове». Он покидает команду с грузом в душе, но иногда приходится принимать взвешенные, но болезненные решения.

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Все комментарии
3g22arz25efj
3g22arz25efj
вчера в 22:20
Ростов стал грузом для Карпина, сколько можно на одном месте годами стоять.
ABir
ABir
вчера в 22:18
Решили в Москве пожить
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:15
Что-то у них там произошло. Иначе не ушёл 6ы за несколько дней до рестарта чемпионата. Конечно, если зла Ростову не желал...
3e2p2vdhs57g
3e2p2vdhs57g
вчера в 19:42
Когда-то это бы произошло, и в любом случае это было бы сенсация
112910415
112910415 ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 19:37
но не настолько же быстро ...
Futurista
Futurista ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 19:25
Почему бы и нет?)...вот например: "Международный олимпийский комитет призвал международные федерации зимних видов спорта допустить российских спортсменов до квалификации к Олимпийским играм-2026"...
Храневец
Храневец ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 19:20
Может надеется ,что ФИФА и УЕФА скоро сымут санкции со сборной ???
Capral
Capral ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 19:14
Добрый день!!!
А Вы знаете, я, никогда не был болельщиком Ростова, но даже у меня тягостное состояние... Не представляю себе Ростов без Карпина, и очень надеюсь на его возвращение!!!!!!!
Vilar
Vilar
вчера в 19:07
О чём она, какой груз? Перекрестился и забыл. Он сейчас, как сосредоточится на сборной, что следующая победа над Брунеем, будет способствовать к возрождению звания "Заслуженного тренера России".
112910415
112910415
вчера в 19:05
куда же спешит-то Валера ?
Гость
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