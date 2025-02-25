Жена Карпина: «Валера покидает „Ростов“ с грузом в душе»

Жена российского тренера в интервью источнику высказалась об уходе своего мужа из «Ростова».

Как далось такое решение? Очень тяжело. Валера до сих пор очень переживает, как и мы все, хоть и совершаем это второй раз — первый был в 2021 году, когда муж возглавил сборную России. И город, и команда стали родными.

Каждая эпоха рано или поздно заканчивается. Сейчас закончилась эпоха Валеры в «Ростове». Он покидает команду с грузом в душе, но иногда приходится принимать взвешенные, но болезненные решения.