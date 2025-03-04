«Пахтакор» переиграл «Аль-Хиляль» в матче Лиги чемпионов АФК

«Пахтакор» обыграл «Аль-Хиляль» в первом матче 1/8 финала элитной Лиги чемпионов АФК (1:0).
Гол забил Фламарион на 29-й минуте.
Ответный поединок состоится 11 марта.
«Пахтакор» обыграл «Аль-Хиляль» в первом матче 1/8 финала элитной Лиги чемпионов АФК (1:0).
Гол забил Фламарион на 29-й минуте.
Ответный поединок состоится 11 марта.
еще одно свидетельство. что бешеные арабские деньги не делают
из наемников в Команду.
но представляю, какой ураган атак придется выдержать защите Пахтакора)))
в ответном матче
еще одно свидетельство. что бешеные арабские деньги не делают
из наемников в Команду.
но представляю, какой ураган атак придется выдержать защите Пахтакора)))
в ответном матче