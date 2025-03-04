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«Пахтакор» переиграл «Аль-Хиляль» в матче Лиги чемпионов АФК

вчера, 21:22

«Пахтакор» обыграл «Аль-Хиляль» в первом матче 1/8 финала элитной Лиги чемпионов АФК (1:0).

Гол забил Фламарион на 29-й минуте.

Ответный поединок состоится 11 марта.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 23:53
Здравствуйте, Володя! Спасибо! Впереди сложный, ответный матч!
sv_1969
sv_1969 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 23:20
Приветствую Саркис! С Победой! Рад за Вас!
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:41
Браво!!! Брааавоооо!!! Да, саудиты больше и лучше контролировали игру, но, наши и били чаще и точнее! В ответке будет ооочень сложно, но это футбол, как говорится мяч круглый, поле квадратное(прямокгольное)....всё может быть
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:33
Хваленый, перехваленный Малком ничего не мог сделать с узбекскими ребятами. Видно футбол ему уже и не нужен. Деньгами завален.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:17
Пахтакор,с победой. Молодцы !!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:05
молодцы, игроки Пахтакора)))
еще одно свидетельство. что бешеные арабские деньги не делают
из наемников в Команду.
но представляю, какой ураган атак придется выдержать защите Пахтакора)))
в ответном матче
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