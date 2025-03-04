«Ювентус» выиграл у «Вероны» в матче Серии А

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сегодня, 00:40

«Ювентус» одержал победу над «Вероной» в матче 27-го тура Серии А (2:0).

Счёт на 73-й минуте открыл Кефрен Тюрам-Ульен. Ещё одним голом отметился Тейн Копмейнерс на 90-й.

«Юве» занимает 4-е место в чемпионате Италии (52 очка). «Верона» идёт 14-й (26 баллов).