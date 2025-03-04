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«Ювентус» выиграл у «Вероны» в матче Серии А

сегодня, 00:40
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 0Логотип футбольный клуб ВеронаВеронаМатч завершен

«Ювентус» одержал победу над «Вероной» в матче 27-го тура Серии А (2:0).

Счёт на 73-й минуте открыл Кефрен Тюрам-Ульен. Ещё одним голом отметился Тейн Копмейнерс на 90-й.

«Юве» занимает 4-е место в чемпионате Италии (52 очка). «Верона» идёт 14-й (26 баллов).

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:34
Не без труда важные три очка, при своих болельщиках...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:20
Словацкий полузащитник. Гол был отменный, жаль, что что отменили. Верона хорошо билась, но зебры заслужили победу. Мотта и так под давлении недовольных
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:59, ред.
Товарищи, бесплатный совет. Кто не смотрел игру, гляньте обзор. Там посмотрите концовку 1-го тайма и плюху от Вероны, которую хоть и отменили, но от этого она хуже не стала.
Давненько так никто не прикладывался пушкой... Если не ошибаюсь, бил парень с русской фамилией - Суслов.)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:54
Иного исхода я и не ожидал .
Старушку с заслуженной Победой !!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:53
Юве добился нужной для себя победы и сохраняет место в секторе ЛЧ.
Гость
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