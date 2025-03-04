Троевластие в РПЛ, гонка в Италии и Испании. Итоги тура топ-5 и России

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сегодня, 01:19

В РПЛ в лидеры вышел «Зенит». Вторым идёт «Спартак», третьим — «Краснодар» (у всех команд по 40 очков). Замыкает первую четвёрку «Локомотив» (36 баллов). В зоне стыковых матчей находятся махачкалинское «Динамо» (18 пунктов) и «Ахмат» (16 очков). Таблицу замыкают «Факел» и «Оренбург» (14 и 8 баллов соответственно).

Таблицу АПЛ возглавляет «Ливерпуль» (67 очков). «Арсенал» идёт 2-м (54 балла), «Ноттингем Форест» — третьим (48 пунктов). Замыкает топ-4 «Манчестер Сити» (47 очков). В зоне вылета находятся «Ипсвич», «Лестер» (по 17 баллов) и «Саутгемптон» (9 пунктов).

В Ла Лиге лидерство сохраняет «Барселона» (57 очков). Следом идёт «Атлетико» (56 баллов). На третьей строчке располагается «Реал» (54 пункта). Топ-4 замыкает «Атлетик» (48 очков). В зоне вылета идут «Валенсия», «Алавес» и «Вальядолид» (24, 23 и 16 баллов соответственно).

В Бундеслиге лидером является «Бавария» (61 очко). Далее идёт «Байер» (53 балла). На третьей позиции находится «Айнтрахт» (42 пункта). Первую четвёрку замыкает «Майнц» (41 очко). В зоне переходных матчей располагается «Хольштайн» (16 баллов). Замыкают таблицу «Хайденхайм» и «Бохум» (по 15 пунктов).

В Серии А на первой строке находится «Интер» (58 очков). Второй — «Наполи» (57 баллов), «Аталанта» идёт третьей (55 пунктов). Также в топ-4 находится «Ювентус» (52 очка). В зоне вылета располагаются «Эмполи», «Венеция» и «Монца» (22, 18 и 14 баллов соответственно).

Во французской Лиге 1 лидерство удерживает «Пари Сен-Жермен» (62 очка). Следом идёт «Марсель» (49 баллов). На третьем месте находится «Ницца» (46 пунктов). Топ-4 замыкает «Монако» (43 очка). В зоне стыковых матчей идёт «Гавр» (20 баллов). Таблицу замыкают «Сент-Этьен» и «Монпелье» (19 и 15 пунктов соответственно).