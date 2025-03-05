«Зенит» зимой пытался подписать Погба

1741161588

сегодня, 10:59

По информации источника, бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» отказался от перехода в «Зенит» зимой в качестве свободного агента.

Клуб связывался с представителями хавбека, предложив условия по зарплате, но далее переговоры не продвинулись.

В марте француз сможет вернуться на поле после отбытия дисквалификации.