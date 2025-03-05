Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Зенит» зимой пытался подписать Погба

сегодня, 10:59

По информации источника, бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Поль Погба отказался от перехода в «Зенит» зимой в качестве свободного агента.

Клуб связывался с представителями хавбека, предложив условия по зарплате, но далее переговоры не продвинулись.

В марте француз сможет вернуться на поле после отбытия дисквалификации.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиТрансфер Вильягры в ЦСКА может не состояться
Сегодня, 09:58
В «Спартаке» рассказали, получали ли предложения по трансферу Угальде
Вчера, 15:34
«Зениту» предлагали Илича, от которого ранее отказался «Спартак»
Вчера, 14:58
«Спартак» зимой отказался от подписания полузащитника «Коринтианса»
03 марта
Вильягра вылетел в Москву на медосмотр
02 марта
Слухи«Спартак» летом намерен продолжить поиск новой команды для Медины
02 марта
Сортировать
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 13:05
это же полная ерунда
nik9373
nik9373
сегодня в 12:53
- Вы знаете, "Зенит хочет, чтобы у них играл Погба.
- Успешно?
- Полдела сделано - "Зенит" согласен. Осталось только уговорить Погба.
Вещий
Вещий
сегодня в 12:33
Что Бог не делает.... К лучшему.... :))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 12:19
Вроде ещё не 1 апреля...
Твой Арсен
Твой Арсен
сегодня в 12:16
Ехехехе. Единственная возможность для Зенита встать в один ряд с такими клубами, как Бавария, Ливерпуль, Реал - это сделать предложение какой-нибудь футбольной звезде зная заранее, что в отличие от предложений остальных клубов их не будет даже рассмотрено))))
lotsman
lotsman
сегодня в 12:00
Интересно кому этот бред в голову пришёл?)
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 12:00
Если правда, то им следует выдохнуть...
z7vyj2bsre2u
z7vyj2bsre2u
сегодня в 12:00
Жаль этого не случилось,хоть бы повеселились
yz3um56ddxmb
yz3um56ddxmb
сегодня в 11:49
Только брать надо обязательно с Ваней Игнатьевым, чтобы весёлому рубероиду скучно не стало
протон
протон
сегодня в 11:49
Ну это совсем не правдоподобно. Еврокубков нет.
eh4sv2m8k9w8
eh4sv2m8k9w8
сегодня в 11:36
Надо же такую чушь придумать.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:35, ред.
Дураку понятно, что Погба не поедет в Россию ни за какие коврижки, даже медовые. Так для чего на наши головы вываливается вся ЭТА информация ? На мой взгляд, это нужно прежде всего для самогО "Зенита" и его руководителей, чтобы показать всем нам, какая это "могущественная" корпорация - "Газпром". Правда, с некоторых пор сдувшаяся, как проколотый воздушный шарик, ранее паривший в небесах, а теперь медленно плывущий над земной поверхностью.
112910415
112910415
сегодня в 11:31
по ходу переговоров выяснилось, что не бразилец ! )
Futurista
Futurista
сегодня в 11:10
Поль Погба отказался от газификации...вычёркиваем)...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:07, ред.
Я уже ничему не удивляюсь в отношение руководства Зенита! Надо им сказать спасибо Полю что отказался)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 