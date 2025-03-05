«Зенит» зимой пытался подписать Погба

По информации источника, бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Поль Погба отказался от перехода в «Зенит» зимой в качестве свободного агента.
Клуб связывался с представителями хавбека, предложив условия по зарплате, но далее переговоры не продвинулись.
В марте француз сможет вернуться на поле после отбытия дисквалификации.
- Успешно?
- Полдела сделано - "Зенит" согласен. Осталось только уговорить Погба.
- Успешно?
- Полдела сделано - "Зенит" согласен. Осталось только уговорить Погба.