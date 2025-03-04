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В «Спартаке» рассказали, получали ли предложения по трансферу Угальде

сегодня, 15:34

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, получал ли московский клуб предложения по трансферу нападающего Манфреда Угальде.

Объективный факт, что Угальде хорошо себя проявил в первой части сезона. Он действительно мог заинтересовать скаутов ведущих клубов, но никаких официальных предложений мы не получали и переговоров не вели.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 16:48
да будут, будут предложения ... (
adekvat
adekvat
сегодня в 16:47
Пол сезона поиграл и сразу покупать, пусть вторую так отыграет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:31
Ангел неБесГрешенАнгел неБесГрешен
" народная" , как ты говоришь, не только в призеры попадет, но и чемпионом будет.
Поверь моему опыту. которому больше лет, чем ты на свете живешь! И никакие юбилеи и миллеры-дюковы не помешают Спартаку!!!!
lotsman
lotsman
сегодня в 16:07
Хорошая игра в первой части сезона ещё не показатель. До этого у него игра складывалась не блестяще. Скауты наблюдают за ним. Как он покажет себя в дальнейшем, такие и будут результаты. Не надо торопиться его куда то определять. Он ещё молод, показывает хорошую игру, в данный момент, пусть помогает Спартаку.
drug01
drug01
сегодня в 16:06
Он только успешно
Заиграл зачем его продавать ?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:02
Могу предположить ,что началась предпродажная подготовка к летнему окну.
Предложений не поступало, но говорить об этом надо, шобы поддерживать интерес к игроку. Главное для них - не сбить прицел форварда, тогда к лету спрос будет. А если народная ещё и в призёры попадёт - даже подумать страшно...
derrik2000
derrik2000
сегодня в 15:48
"Владислав Радимов сравнил нырки Александра Соболева с поведением дельфина.
«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в матче 19-го тура Мир РПЛ (0:0). Соболев дважды упал в штрафной армейцев после 90-й минуты, но арбитр Сергей Иванов не назначил пенальти в пользу петербуржцев.

– Ну, скажем так, первое падение – это комедия, конечно. Причем я так и не понял, зачем Соболев падал. Он был первым на мяче – подставляй корпус и расстреливай Акинфеева. Я думаю, что он заранее нацелился на это.

Но назвать, что так делает дельфин, я не могу, потому что дельфин делает это гораздо артистичнее и интереснее. Я видел. Каждый пускай сам подберет животное, которое вот так примерно падает. Точно не дельфин. Может, пингвин какой-нибудь (смеется).

Во втором моменте я допускаю, что касание было, по ноге ему попали. Но, в принципе, он мог устоять. А еще здесь с Соболевым сыграл шутку как раз эпизод за три минуты до этого, когда вот он как пингвин упал. И в этом плане, я думаю, судья и не купился на это, подумал, что опять симуляция."
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:37
Хороший нападающий ,надо подержать.
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