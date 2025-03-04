В «Спартаке» рассказали, получали ли предложения по трансферу Угальде

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, получал ли московский клуб предложения по трансферу нападающего Манфреда Угальде.
Объективный факт, что Угальде хорошо себя проявил в первой части сезона. Он действительно мог заинтересовать скаутов ведущих клубов, но никаких официальных предложений мы не получали и переговоров не вели.
«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в матче 19-го тура Мир РПЛ (0:0). Соболев дважды упал в штрафной армейцев после 90-й минуты, но арбитр Сергей Иванов не назначил пенальти в пользу петербуржцев.
– Ну, скажем так, первое падение – это комедия, конечно. Причем я так и не понял, зачем Соболев падал. Он был первым на мяче – подставляй корпус и расстреливай Акинфеева. Я думаю, что он заранее нацелился на это.
Но назвать, что так делает дельфин, я не могу, потому что дельфин делает это гораздо артистичнее и интереснее. Я видел. Каждый пускай сам подберет животное, которое вот так примерно падает. Точно не дельфин. Может, пингвин какой-нибудь (смеется).
Во втором моменте я допускаю, что касание было, по ноге ему попали. Но, в принципе, он мог устоять. А еще здесь с Соболевым сыграл шутку как раз эпизод за три минуты до этого, когда вот он как пингвин упал. И в этом плане, я думаю, судья и не купился на это, подумал, что опять симуляция."
«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в матче 19-го тура Мир РПЛ (0:0). Соболев дважды упал в штрафной армейцев после 90-й минуты, но арбитр Сергей Иванов не назначил пенальти в пользу петербуржцев.
– Ну, скажем так, первое падение – это комедия, конечно. Причем я так и не понял, зачем Соболев падал. Он был первым на мяче – подставляй корпус и расстреливай Акинфеева. Я думаю, что он заранее нацелился на это.
Но назвать, что так делает дельфин, я не могу, потому что дельфин делает это гораздо артистичнее и интереснее. Я видел. Каждый пускай сам подберет животное, которое вот так примерно падает. Точно не дельфин. Может, пингвин какой-нибудь (смеется).
Во втором моменте я допускаю, что касание было, по ноге ему попали. Но, в принципе, он мог устоять. А еще здесь с Соболевым сыграл шутку как раз эпизод за три минуты до этого, когда вот он как пингвин упал. И в этом плане, я думаю, судья и не купился на это, подумал, что опять симуляция."
Предложений не поступало, но говорить об этом надо, шобы поддерживать интерес к игроку. Главное для них - не сбить прицел форварда, тогда к лету спрос будет. А если народная ещё и в призёры попадёт - даже подумать страшно...
Предложений не поступало, но говорить об этом надо, шобы поддерживать интерес к игроку. Главное для них - не сбить прицел форварда, тогда к лету спрос будет. А если народная ещё и в призёры попадёт - даже подумать страшно...