В «Спартаке» рассказали, получали ли предложения по трансферу Угальде

Генеральный директор «Спартака» рассказал, получал ли московский клуб предложения по трансферу нападающего .

Объективный факт, что Угальде хорошо себя проявил в первой части сезона. Он действительно мог заинтересовать скаутов ведущих клубов, но никаких официальных предложений мы не получали и переговоров не вели.