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Трансфер Вильягры в ЦСКА может не состояться

сегодня, 09:58

В ЦСКА не уверены, что оформят переход полузащитника «Ривер Плейта» Родриго Вильягры, несмотря на его прилёт в Москву и успешное прохождение медосмотра. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Из-за всех юридических сложностей оформления сделки решение о трансфере не принято. 5 марта должно состояться финальное совещание между представителями московского клуба и футболиста, на котором будет принято решение, как действовать дальше.

Кроме того, существует вариант, при котором ЦСКА подпишет хавбека, но оставит его вне заявки до следующего сезона.

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Lbvfd
Lbvfd
сегодня в 12:02
Приехал, увидел, разобрался в ситуации и повысил финансовый вопрос.)
b5mky7hssnmr
b5mky7hssnmr
сегодня в 11:38
Наверное, приехал, посмотрел и ошалел.
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
сегодня в 11:13
"...сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией..."

Ясно-понятно, подожду официальной новости от клуба
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:02
ЦСКА всегда мутит непонятные схемы...
Гость
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