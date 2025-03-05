Трансфер Вильягры в ЦСКА может не состояться

В ЦСКА не уверены, что оформят переход полузащитника «Ривер Плейта» Родриго Вильягры, несмотря на его прилёт в Москву и успешное прохождение медосмотра. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Из-за всех юридических сложностей оформления сделки решение о трансфере не принято. 5 марта должно состояться финальное совещание между представителями московского клуба и футболиста, на котором будет принято решение, как действовать дальше.
Кроме того, существует вариант, при котором ЦСКА подпишет хавбека, но оставит его вне заявки до следующего сезона.
Ясно-понятно, подожду официальной новости от клуба
Ясно-понятно, подожду официальной новости от клуба