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«Лейпциг» хочет арендовать Гюлера у «Реала»

вчера, 23:37

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер может перебраться в Германию.

По данным источника, в аренде турка заинтересован «Лейпциг». Также интерес к подписанию футболиста проявляют клубы из Серии А и АПЛ.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:07
Арда дурачок, конечно.
вместо перехода в Барселону, которая сразу сказала, что оставит его в аренде в родном клубе Фенербахче, чтобы он продолжал играть и развиваться,
выбрал Реал, который ему на уши сел и рассказал, что никуда его не отдаст.
в итоге просто на лавке просидит, хотя победитель Лиги чемпионов.
но скоро по стопам Эдегора и Кубо пойдет.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:15
В Лейпциге играть будет
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