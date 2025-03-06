«Лейпциг» хочет арендовать Гюлера у «Реала»

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер может перебраться в Германию.
По данным источника, в аренде турка заинтересован «Лейпциг». Также интерес к подписанию футболиста проявляют клубы из Серии А и АПЛ.
Полузащитник «Реала» Арда Гюлер может перебраться в Германию.
По данным источника, в аренде турка заинтересован «Лейпциг». Также интерес к подписанию футболиста проявляют клубы из Серии А и АПЛ.
вместо перехода в Барселону, которая сразу сказала, что оставит его в аренде в родном клубе Фенербахче, чтобы он продолжал играть и развиваться,
выбрал Реал, который ему на уши сел и рассказал, что никуда его не отдаст.
в итоге просто на лавке просидит, хотя победитель Лиги чемпионов.
но скоро по стопам Эдегора и Кубо пойдет.
вместо перехода в Барселону, которая сразу сказала, что оставит его в аренде в родном клубе Фенербахче, чтобы он продолжал играть и развиваться,
выбрал Реал, который ему на уши сел и рассказал, что никуда его не отдаст.
в итоге просто на лавке просидит, хотя победитель Лиги чемпионов.
но скоро по стопам Эдегора и Кубо пойдет.