«Милан» может заплатить 20 млн евро за защитника «Брюгге»

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сегодня, 20:00

«Милан» начал переговоры с представителями защитника «Брюгге» для уточнения степени заинтересованности в его приобретении.

Стоит отметить, что данный футболист привлекает внимание не только миланской команды, но и ряда других европейских клубов, среди которых «Арсенал», «Ювентус» и «Вест Хэм».

По предварительной информации, «Милан» готов выложить за трансфер бельгийского игрока до 20 миллионов евро.

Его трансфер сделает возможным вариант с продажей , у которого остался 1 год по контракту. Прогресса в вопросе продления соглашения француза сейчас не наблюдается.

Тем не менее, окончательное решение по данному вопросу будет принято после назначения нового спортивного директора в «Милан».