«Ноттингем Форест» обыграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии

«Ноттингем Форест» одержал победу над «Манчестер Сити» в матче 28-го тура АПЛ (1:0).
Гол забил Каллум Хадсон-Одои на 83-й минуте.
«Ноттингем Форест» занимает 3-е место в чемпионате Англии (51 очко). «Ман Сити» идёт 4-м (47 баллов).
|Ноттингем Форест1 : 0Манчестер Сити
|Матч завершен
«Ноттингем Форест» одержал победу над «Манчестер Сити» в матче 28-го тура АПЛ (1:0).
Гол забил Каллум Хадсон-Одои на 83-й минуте.
«Ноттингем Форест» занимает 3-е место в чемпионате Англии (51 очко). «Ман Сити» идёт 4-м (47 баллов).
С Сити всё ясно, сезон доигрывают, на ходу перестраивают команду, в ЛЧ вроле как пробиться должны, там у Англии целых пять путёвок, так что поражением больше, поражением меньше, не важно
А вот лесники приятно удивляют! Многие утверждали, что прут пока на фарте и всё такое и что после боксин дейя спустятся в середину....а они до сих пор в гонке!
С Сити всё ясно, сезон доигрывают, на ходу перестраивают команду, в ЛЧ вроле как пробиться должны, там у Англии целых пять путёвок, так что поражением больше, поражением меньше, не важно
А вот лесники приятно удивляют! Многие утверждали, что прут пока на фарте и всё такое и что после боксин дейя спустятся в середину....а они до сих пор в гонке!