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«Ноттингем Форест» обыграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии

вчера, 17:23
Ноттингем ФорестЛоготип футбольный клуб Ноттингем Форест1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Ноттингем Форест» одержал победу над «Манчестер Сити» в матче 28-го тура АПЛ (1:0).

Гол забил Каллум Хадсон-Одои на 83-й минуте.

«Ноттингем Форест» занимает 3-е место в чемпионате Англии (51 очко). «Ман Сити» идёт 4-м (47 баллов).

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Все комментарии
Hamman
Hamman
вчера в 22:43
Ман Сити в этом сезоне обыгрывают все кому не лень. Лысого сливают, или сам сливается?
112910415
112910415
вчера в 20:16
решили всем проигрывать
Expert soccer
Expert soccer ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:05
Если не понимает, то он сам становится балластом
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:03
Сити, кому не лень проигрывает...
протон
протон
вчера в 19:10
Гюндоган, Бернарду, Ковачич, Де Брюйне, Эдерсон - кандидаты на выход. Скорее всего свою прежнюю форму уже никогда не наберут. По разным причинам, но похоже для Сити они балласт. Пеп это понимает?
9cvrstq6ruuf
9cvrstq6ruuf
вчера в 19:03
Горожане заблудились в лесу.
lazzioll
lazzioll
вчера в 18:57
Сити надо состав обновить, но для этого им надо дополнительное мартовское трансферное окно и миллиардов девять должно хватить. за лигу Конференций зацепятся.
Amiralla
Amiralla
вчера в 18:46
Деревянный Холланд ))))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 18:30
АКН

Боли тогда хорошо головой Милану с углового засадил...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:27
поздравляем Ноттингема с заслуженной победой!!!
горожанам попасть бы в ЛЕ))
Холланд перепил молоко.
112910415
112910415
вчера в 18:24
а что ? всё равно на дне ...
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:16
Лесники должны играть в лч а вот Гвардиоле надо уходить после этого сезона, взять паузу потом возглавить сборную какую то
AKH
AKH ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 18:15, ред.
Какая же это была сказка, когда тот Марсель (Бернара Тапи) был чуть ли не лучшей команодой в мире.. Который одолел вот этот монструозный Миланище..

Марсель:
Фабьен Бартез, Жан-Жак Эйдели, Эрик Ди Меко, Базиль Боли, Жослен Англома, Марсель Десайи, Дидье Дешам, Ален Бокшич, Руди Фёллер, Абеди Пеле, Франк Созе

Милан:
Себастьяно Росси, Мауро Тассотти, Паоло Мальдини, Алессандро Костакурта, Франк Райкард, Франко Барези, Роберто Донадони, Деметрио Альбертини, Марко ван Бастен, Джанлуиджи Лентини, Даниеле Массаро

Не получи тогда Тапи бан за дурацки договорняк с Валенсьеном, быть может сегодня ОМ был бы Грандом...
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:14
Болел Лесников с Победой! Сити докатывает чемп!
Катерина Грачкина
Катерина Грачкина
вчера в 18:10
Красавцы форест, Пеп бедолага. Одои передает привет Челси
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ NFFC (раскрыть)
вчера в 18:08
Знаю. Я не имел в виду первую победу в турнире, говорилось о сказке, в которую никто не верил - Лестер, как другой пример. 🙂
NFFC
NFFC ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 18:06
Лесники до Марселя и ЦЗ два раза выигрывали ушастого!
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:59
Нуну грамотно выстроил игру против команды Пепа и в итоге одержал долгожданную и важную победу!
С Сити всё ясно, сезон доигрывают, на ходу перестраивают команду, в ЛЧ вроле как пробиться должны, там у Англии целых пять путёвок, так что поражением больше, поражением меньше, не важно
А вот лесники приятно удивляют! Многие утверждали, что прут пока на фарте и всё такое и что после боксин дейя спустятся в середину....а они до сих пор в гонке!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:53
Вот это подарок... Я представляю, как рады все болельщики Ноттингем Форест. Ну что, Гвардиола, не возражаешь, чтобы игроки Манчестер Сити после игры разошлись по барам? Нужно отдохнуть после очередной неудачи. Что происходит, почему этот человек, до сих пор, у руля МС? Может хватит терпеть этот позор? А игроки Ноттингема просто молодцы!!! И тренер тоже молодец!!!!
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 17:52
Даже интересно посмотреть на лесников в ЛЧ. А вдруг выдадут сказку в стиле Црвены звезды или Марселя. 🤔
NFFC
NFFC
вчера в 17:48
Молодцы лесники!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 17:29
Этот хитрый пёс своё дело знает! вот кому надо возглавлять Реал если папа Карло выдохся!.. Если так будет, каждый кто на этом форуме топит за Реал, по 20 приседаний на камеру!
He Э Г О ИС T
He Э Г О ИС T
вчера в 17:27
Кеды Пепа всё решили.. 🤭
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:26
Ноттингем в этом сезоне удивляет конкретно...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:25
МС расписались в провальном сезоне. Не зря Пеп соломку стелил
Drotik
Drotik
вчера в 17:24
Эдерсон позор.
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