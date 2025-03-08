«Зенит» обыграл «Факел» в матче Премьер-Лиги

«Факел» проиграл «Зениту» в 20-м туре РПЛ (0:2).
Лусиано Гонду открыл счет на 19-й минуте, Матео Кассьерра забил на 57-й.
У хозяев поля на 37-й красную карточку получил Вячеслав Якимов, на 74-й у гостей был удален Вендел.
После этой игры «Факел» идет на 15-м месте (14 очков), «Зенит» находится на 2-й строчке (43 пункта).
Ну а про сегодняшнюю игру говорить особо нечего. На классе гости победили, как и ожидалось, и снова, однозначно- ничего нового и интересного тренерского от Зенита не увидел.
Ну а про сегодняшнюю игру говорить особо нечего. На классе гости победили, как и ожидалось, и снова, однозначно- ничего нового и интересного тренерского от Зенита не увидел.
Не верил, конечно, что матч завершится хотя бы в ничью, но, зная "ершистый" характер команды из Воронежа, которая практически никогда НЕ играет на отбой, плюс сейчас для них каждый матч - архиважный, да плюс возможная удача, да поддержка своих болельщиков...
В общем, где-то там, глубоко, была мысль: а вдруг?
Не. Не случилось.
Да, Факел и в атаку играл, и моменты у игроков были, но не вышло даже ничью зацепить...
Ещё из положительного: как я понял, Вендел пропускает матч со Спартаком.
Из отрицательного: дельфин ОПЯТЬ даже очка в матче не взял.
Как же так, Санёк??? ))))))))))))
Комментаторы, правда, из кожи вон лезли - чё-чё-чё там конвертиках представитель Зенита им перед матчем в карманы положил??? ))) - усердно рекламируя вышедшего на замену дельфина: и передачи-то его классные и обостряющие, и движение отличное...
В общем, надеюсь, после матча Газпром конвертики у комментаторов НЕ потребовал вернуть взад: всё таки рОбятЫ старались, как могли... )))
Не верил, конечно, что матч завершится хотя бы в ничью, но, зная "ершистый" характер команды из Воронежа, которая практически никогда НЕ играет на отбой, плюс сейчас для них каждый матч - архиважный, да плюс возможная удача, да поддержка своих болельщиков...
В общем, где-то там, глубоко, была мысль: а вдруг?
Не. Не случилось.
Да, Факел и в атаку играл, и моменты у игроков были, но не вышло даже ничью зацепить...
Ещё из положительного: как я понял, Вендел пропускает матч со Спартаком.
Из отрицательного: дельфин ОПЯТЬ даже очка в матче не взял.
Как же так, Санёк??? ))))))))))))
Комментаторы, правда, из кожи вон лезли - чё-чё-чё там конвертиках представитель Зенита им перед матчем в карманы положил??? ))) - усердно рекламируя вышедшего на замену дельфина: и передачи-то его классные и обостряющие, и движение отличное...
В общем, надеюсь, после матча Газпром конвертики у комментаторов НЕ потребовал вернуть взад: всё таки рОбятЫ старались, как могли... )))