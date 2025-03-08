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«Зенит» обыграл «Факел» в матче Премьер-Лиги

вчера, 16:28
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Факел» проиграл «Зениту» в 20-м туре РПЛ (0:2).

Лусиано Гонду открыл счет на 19-й минуте, Матео Кассьерра забил на 57-й.

У хозяев поля на 37-й красную карточку получил Вячеслав Якимов, на 74-й у гостей был удален Вендел.

После этой игры «Факел» идет на 15-м месте (14 очков), «Зенит» находится на 2-й строчке (43 пункта).

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Все комментарии
nikolah
nikolah ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 02:45
Да Вендел знатно так подвёл команду..
lotsman
lotsman
вчера в 19:38
Краснодар три очка, Зенит три очка, Спартак - не отставать.)
112910415
112910415
вчера в 18:21
ну, здесь ожидаемо
drug01
drug01
вчера в 17:35
Счет по игре! Зенит заслуженно добился победы!
shlomo
shlomo
вчера в 17:22
Важнейший гол забил Матео Кассьерра, потому как концовку матча команды проводили с девятью полевыми игроками, но на ход встречи удаление Вендела вообще никак не повлияло.
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 17:14
Парни а как соболиная шкура сыграла? С огоньком? просто не успел насладиться его таранной мощью. Бомжи если честно довольны им?
Liouville
Liouville ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 17:10
Да, всё верно, исправили ошибку.
Drotik
Drotik
вчера в 17:04
Мертвым соболем удовлетворён.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 17:01
В таблице РПЛ на сайте Зенит на первой строчке, это ошибка. По регламенту РПЛ при равном количестве очков в первую очередь смотрят на очные встречи, а только потом на дополнительные показатели в таблице. Краснодар впереди по очным встречам с Зенитом. По крайней мере до завтрашнего матча Рубина и Спартака в таблице ошибка
derrik2000
derrik2000
вчера в 16:51
Выскажу свои впечатления от матча.
Не верил, конечно, что матч завершится хотя бы в ничью, но, зная "ершистый" характер команды из Воронежа, которая практически никогда НЕ играет на отбой, плюс сейчас для них каждый матч - архиважный, да плюс возможная удача, да поддержка своих болельщиков...
В общем, где-то там, глубоко, была мысль: а вдруг?
Не. Не случилось.
Да, Факел и в атаку играл, и моменты у игроков были, но не вышло даже ничью зацепить...
Ещё из положительного: как я понял, Вендел пропускает матч со Спартаком.
Из отрицательного: дельфин ОПЯТЬ даже очка в матче не взял.
Как же так, Санёк??? ))))))))))))
Комментаторы, правда, из кожи вон лезли - чё-чё-чё там конвертиках представитель Зенита им перед матчем в карманы положил??? ))) - усердно рекламируя вышедшего на замену дельфина: и передачи-то его классные и обостряющие, и движение отличное...
В общем, надеюсь, после матча Газпром конвертики у комментаторов НЕ потребовал вернуть взад: всё таки рОбятЫ старались, как могли... )))
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 16:40
Тревожно мне перед завтрашней игрой Спартака.
cska1948
cska1948 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 16:40
В нашей стране нет нейтральных болельщиков ни к СпаМу, ни к Зениту.
Capral
Capral
вчера в 16:39
Вобщем ожидаемо, хотя надеялся, что Факел навяжет борьбу. Удаление конечно спутало карты Воронежу и сломало игру. Ну а удаление Вендела- на руку Величайшему советскому Клубу в следующей игре... Не любитель бежать впереди паровоза и предсказывать предстоящие события, но определенное преимущество y Спартака будет. Главное- правильно им распорядиться. Думаю, должно быть интересно.)))

Ну а про сегодняшнюю игру говорить особо нечего. На классе гости победили, как и ожидалось, и снова, однозначно- ничего нового и интересного тренерского от Зенита не увидел.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:32, ред.
Спартаку не позавидуешь, конкуренты выиграли свои матчи и теперь у красно-белых как будто бы нет права на осечку. Надо Зобнина выпускать и чтобы со всем поделился своим "по барабану" в раздевалке. Всё таки хоть Спартак и не Краснодар, но давно ли на них был такой груз ответственности какой будет завтра? Вспоминается финал пути регионов против Балтики, ну и там они не справились. А нейтральному зрителю перед очной встречей Спартака и Зенита будет интереснее если Спартак завтра тоже наберёт трёху.
Гость
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