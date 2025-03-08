«Зенит» обыграл «Факел» в матче Премьер-Лиги

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вчера, 16:28

«Факел» проиграл «Зениту» в 20-м туре РПЛ (0:2).

Лусиано Гонду открыл счет на 19-й минуте, Матео Кассьерра забил на 57-й.

У хозяев поля на 37-й красную карточку получил Вячеслав Якимов, на 74-й у гостей был удален Вендел.

После этой игры «Факел» идет на 15-м месте (14 очков), «Зенит» находится на 2-й строчке (43 пункта).