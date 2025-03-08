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«Майнц» переиграл «Боруссию» Менхенгладбах и вышел на третье место

сегодня, 00:35
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)1 : 3Логотип футбольный клуб МайнцМайнцМатч завершен

«Боруссия» Менхенгладбах уступила «Майнцу» в матче 25-го тура Бундеслиги (1:3).

На 39-й минуте полузащитник «Майнца» Пол Небель вывел свою команду вперёд. На 48-й минуте защитник Доминик Кор удвоил преимущество гостей. На 73-й минуте игрок «Боруссии» Штефан Лайнер отыграл один мяч. На 77-й минуте Надим Амири забил третий мяч «Майнца».

После этой игры «Боруссия» Менхенгладбах идет на 8-м месте (37 очков), «Майнц» находится на 3-й строчке (44 балла).

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Все комментарии
AKH
AKH
сегодня в 12:15, ред.
В Монако слишком много тупых чернокожих игроков, да они сильные, рослые, бегают как лошади, но с такими в футбол не побеждают. Один луч света это Аклюш, потрясающий игрок. Даже с перебором игроков его плана был бы рад видеть в Париже и особенно в сб. Франции. Надеюсь Дешам напоследок не лоханется и возьмет его на ЧМ..
Вещий
Вещий
сегодня в 07:21
Неожиданность этого сезона в лице Майнца.... молодцы.
drug01
drug01
сегодня в 07:08
Майнц играл лучше и заслуженно победил.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 04:28
Майнц хочет и умеет играть в футбол
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:25
желание побеждать любую команду с названии - Боруссия - в ДНК Майнца))
это из за них в 2023 г Дортмунд упустил титул чемпиона в последнем туре Бундеслиги.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:57
Надо сказать Майнц на данный момент, вполне заслуженно занимает это 3 место.
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