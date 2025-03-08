«Майнц» переиграл «Боруссию» Менхенгладбах и вышел на третье место

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сегодня, 00:35

«Боруссия» Менхенгладбах уступила «Майнцу» в матче 25-го тура Бундеслиги (1:3).

На 39-й минуте полузащитник «Майнца» Пол Небель вывел свою команду вперёд. На 48-й минуте защитник Доминик Кор удвоил преимущество гостей. На 73-й минуте игрок «Боруссии» Штефан Лайнер отыграл один мяч. На 77-й минуте Надим Амири забил третий мяч «Майнца».

После этой игры «Боруссия» Менхенгладбах идет на 8-м месте (37 очков), «Майнц» находится на 3-й строчке (44 балла).