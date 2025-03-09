«Торпедо» не смогло обыграть «Уфу» во встрече Первой лиги

«Торпедо» сыграло вничью с «Уфой» в матче 23-го тура Первой лиги (0:0).
Московский клуб занимает 2-е место (44 очка). «Уфа» идёт 14-й (22 балла).
«Торпедо» сыграло вничью с «Уфой» в матче 23-го тура Первой лиги (0:0).
Московский клуб занимает 2-е место (44 очка). «Уфа» идёт 14-й (22 балла).
наша Уфа( 14 место) и что характерно тоже ничья 1:1 и 0:0...!
Могут, когда захотят...!!! Торпедо,где ты тот славный московский Клуб!!!
наша Уфа( 14 место) и что характерно тоже ничья 1:1 и 0:0...!
Могут, когда захотят...!!! Торпедо,где ты тот славный московский Клуб!!!