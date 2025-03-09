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«Торпедо» не смогло обыграть «Уфу» во встрече Первой лиги

вчера, 18:55
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

«Торпедо» сыграло вничью с «Уфой» в матче 23-го тура Первой лиги (0:0).

Московский клуб занимает 2-е место (44 очка). «Уфа» идёт 14-й (22 балла).

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 23:24
...прямо как в АПЛ, Арсенал это наше Торпедо(2 место), а МЮ это
наша Уфа( 14 место) и что характерно тоже ничья 1:1 и 0:0...!
Могут, когда захотят...!!! Торпедо,где ты тот славный московский Клуб!!!
Viollator
Viollator
вчера в 20:53
ФНЛь
drug01
drug01
вчера в 20:13
Обидно плохой старт Торпедо!
Гость
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