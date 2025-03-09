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«Крылья Советов» потерпели поражение от «Акрона»

вчера, 18:27
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 2Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

«Крылья Советов» проиграли «Акрону» в матче 20-го тура РПЛ (0:2).

На 9-й минуте счёт открыл Артём Дзюба. Ещё одним голом отличился Стефан Лончар на 83-й.

КС занимают 10-е место в чемпионате России (19 очков). «Акрон» идёт 9-м (25 баллов).

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08 марта
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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 19:56
Крылья сникли. Так и в ФНЛ могут вылететь.
112910415
112910415
вчера в 19:43
победил Дзюба !
derrik2000
derrik2000 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:08, ред.
Думаю, что многие клубы, зная характер полена, просто побоялись его подписать.
Зря ли? Не знаю.
А Акрон не побоялся.
Как я понял, полено уважает Тедеева, а Тедеев, в свою очередь, делает ему какие-то привилегии.
Примерно то же карьеркин в чемпионский год Спартака делал для Глушакова, Димы Комбарова и Реброва, а эти игроки, чувствуя ОСОБУЮ ответственность, карьеркина НЕ подвели в тот год!
Не будь карьеркин дурак и не начав "перетягивать одеяло на себя" в вопросе, кто внёс бОльшую лепту в победу Спартака, глядишь, до сих пор бы тренировал и ещё не раз чемпионат выигрывал.
Но получилось так, как получилось... (((
derrik2000
derrik2000 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:01, ред.
А раньше, по-моему писали, что Акрон из Жигулёвска.
Или он в Жигулёвске играл.
Да, собственно, разница-то небольшая: города через "речку". )
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 18:54
Володя, и по игре и по запасу очков Акрон не вылетит из РПЛ. Там очень серьезный владелец. Он создал этот концерн Акрон - по всей стране работает. . Практически с нуля. Так и клуб создал. Акрон в РПЛ надолго
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:53
Акрон из Тольятти.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:51
На мой взгляд, в игре «Акрона» сказывается то, что футболисты, новички РПЛ, хотят показать себя во всей красе. Они хотят остаться в РПЛ, даже если «Акрон» вылетит из неё.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:47
Если сравнивать Акрон с теми госклубами, которые болтаются в подвале РПЛ (Оренбург, Химки, НН, Ахмат, Факел), то разница в игре и подходе разительна. Если это так (роль Дзюбы), то почему никто кроме Акрона не рискнул его взять летом?
derrik2000
derrik2000 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:41
Здесь вопрос, в какой (гос или частной) собственности клуб, по моему мнению, не важен.
Важен вопрос предматчевой "натаски" игроков тренерами.
И Акрону очень повезло, что у них есть полено, который пользуется непререкаемым авторитетом у игроков и уважением ГТ.
А то, что полено - боец, так это все знают.
Он и остальным игрокам Акрона, как я понимаю, на поле спуску не даёт.
North West
North West
вчера в 18:40
Крылышки такими темпами до пердива доиграются. Надо было всё таки наверное зимой тренера менять.
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:37
Мои впечатления от матча.
Игра была такой, какой и должна быть между командами одного региона и вдобавок соседями по турнирной таблице: никто не хотел уступать.
Но, правда, мне показалось, что Акрон больше "не хотел".
В игре Крыльев ОПЯТЬ присутствует некая, по моему мнению, рафинированность безо всяких запредельных эмоций игроков.
В прошлом туре мне показалось, что Крылья "проснулись", но сегодня я понял, что ТОГДА это было случайностью.
В технике игроки КС, конечно, в целом выше игроков Акрона, но в команде из Жигулёвска есть великолепные вратари, и игроки, которые сегодня по крайней мере играли, руководствуясь девизом "один за всех и все за одного".
Поэтому искренне поздравляю игроков, тренеров, болел Акрона с этой важной и принципиальной победой!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:34
Акрон точно останется в РПЛ, а КС - все может быть. Наглядное преимущество частного клуба над государственным.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:30
Акрон реально сильнее Крыльев...
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