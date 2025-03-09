«Крылья Советов» потерпели поражение от «Акрона»

«Крылья Советов» проиграли «Акрону» в матче 20-го тура РПЛ (0:2).
На 9-й минуте счёт открыл Артём Дзюба. Ещё одним голом отличился Стефан Лончар на 83-й.
КС занимают 10-е место в чемпионате России (19 очков). «Акрон» идёт 9-м (25 баллов).
|Крылья Советов0 : 2Акрон
|Матч завершен
«Крылья Советов» проиграли «Акрону» в матче 20-го тура РПЛ (0:2).
На 9-й минуте счёт открыл Артём Дзюба. Ещё одним голом отличился Стефан Лончар на 83-й.
КС занимают 10-е место в чемпионате России (19 очков). «Акрон» идёт 9-м (25 баллов).
Игра была такой, какой и должна быть между командами одного региона и вдобавок соседями по турнирной таблице: никто не хотел уступать.
Но, правда, мне показалось, что Акрон больше "не хотел".
В игре Крыльев ОПЯТЬ присутствует некая, по моему мнению, рафинированность безо всяких запредельных эмоций игроков.
В прошлом туре мне показалось, что Крылья "проснулись", но сегодня я понял, что ТОГДА это было случайностью.
В технике игроки КС, конечно, в целом выше игроков Акрона, но в команде из Жигулёвска есть великолепные вратари, и игроки, которые сегодня по крайней мере играли, руководствуясь девизом "один за всех и все за одного".
Поэтому искренне поздравляю игроков, тренеров, болел Акрона с этой важной и принципиальной победой!
Игра была такой, какой и должна быть между командами одного региона и вдобавок соседями по турнирной таблице: никто не хотел уступать.
Но, правда, мне показалось, что Акрон больше "не хотел".
В игре Крыльев ОПЯТЬ присутствует некая, по моему мнению, рафинированность безо всяких запредельных эмоций игроков.
В прошлом туре мне показалось, что Крылья "проснулись", но сегодня я понял, что ТОГДА это было случайностью.
В технике игроки КС, конечно, в целом выше игроков Акрона, но в команде из Жигулёвска есть великолепные вратари, и игроки, которые сегодня по крайней мере играли, руководствуясь девизом "один за всех и все за одного".
Поэтому искренне поздравляю игроков, тренеров, болел Акрона с этой важной и принципиальной победой!
Важен вопрос предматчевой "натаски" игроков тренерами.
И Акрону очень повезло, что у них есть полено, который пользуется непререкаемым авторитетом у игроков и уважением ГТ.
А то, что полено - боец, так это все знают.
Он и остальным игрокам Акрона, как я понимаю, на поле спуску не даёт.
Важен вопрос предматчевой "натаски" игроков тренерами.
И Акрону очень повезло, что у них есть полено, который пользуется непререкаемым авторитетом у игроков и уважением ГТ.
А то, что полено - боец, так это все знают.
Он и остальным игрокам Акрона, как я понимаю, на поле спуску не даёт.
Зря ли? Не знаю.
А Акрон не побоялся.
Как я понял, полено уважает Тедеева, а Тедеев, в свою очередь, делает ему какие-то привилегии.
Примерно то же карьеркин в чемпионский год Спартака делал для Глушакова, Димы Комбарова и Реброва, а эти игроки, чувствуя ОСОБУЮ ответственность, карьеркина НЕ подвели в тот год!
Не будь карьеркин дурак и не начав "перетягивать одеяло на себя" в вопросе, кто внёс бОльшую лепту в победу Спартака, глядишь, до сих пор бы тренировал и ещё не раз чемпионат выигрывал.
Но получилось так, как получилось... (((
Зря ли? Не знаю.
А Акрон не побоялся.
Как я понял, полено уважает Тедеева, а Тедеев, в свою очередь, делает ему какие-то привилегии.
Примерно то же карьеркин в чемпионский год Спартака делал для Глушакова, Димы Комбарова и Реброва, а эти игроки, чувствуя ОСОБУЮ ответственность, карьеркина НЕ подвели в тот год!
Не будь карьеркин дурак и не начав "перетягивать одеяло на себя" в вопросе, кто внёс бОльшую лепту в победу Спартака, глядишь, до сих пор бы тренировал и ещё не раз чемпионат выигрывал.
Но получилось так, как получилось... (((