«Тоттенхэм» и «Борнмут» сыграли вничью

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вчера, 18:54

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Борнмутом» в матче 28-го тура АПЛ (2:2).

На 42-й минуте гости вышли вперёд усилиями Маркуса Таверньера. Эванилсон на 65-й удвоил преимущество «вишен». Папе Сарр на 67-й сократил отставание лондонского клуба в счёте. На 84-й «шпоры» отыгрались — пенальти реализовал Хын-Мин Сон.

«Тоттенхэм» занимает 13-е место в чемпионате Англии (34 очка). «Борнмут» идёт 8-м (44 балла).