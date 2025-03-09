Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Тоттенхэм» и «Борнмут» сыграли вничью

вчера, 18:54
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутМатч завершен

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Борнмутом» в матче 28-го тура АПЛ (2:2).

На 42-й минуте гости вышли вперёд усилиями Маркуса Таверньера. Эванилсон на 65-й удвоил преимущество «вишен». Папе Сарр на 67-й сократил отставание лондонского клуба в счёте. На 84-й «шпоры» отыгрались — пенальти реализовал Хын-Мин Сон.

«Тоттенхэм» занимает 13-е место в чемпионате Англии (34 очка). «Борнмут» идёт 8-м (44 балла).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Крылья Советов» потерпели поражение от «Акрона»
Вчера, 18:27
«Сочи» выиграл у «Урала» в поединке Первой лиги
Вчера, 18:04
«Атлетико» уступил «Хетафе» в матче чемпионата Испании
Вчера, 18:00
«Атланта» с Миранчуком в составе сыграла вничью с «Нью-Йорк Рэд Буллз»
Вчера, 09:22
«Марсель» потерпел поражение от «Ланса» в поединке Лиги 1
Вчера, 01:07
«Интер» одержал волевую победу над «Монцей» в чемпионате Италии
Вчера, 00:42
Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:41
веселый, результативный матч как и ожидалось..
Ромеро по ходу не сразу и понял , что он уже на поле в игре))))
Вишни могли сыграть и лучше ведя 0-2
ну а шпоры молодцы, что отыгрались и порадовали своих болел хотя бы ничьей
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 