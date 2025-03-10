«Динамо» обсудит условия продления контракта с Бителло в конце сезона

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что переговоры о продлении контракта с бразильским хавбеком Бителло возобновятся по завершении сезона 2024/25.
У него еще действует соглашение на 3,5 года. Переговоры об улучшении условий контракта? Продление контракта или повышение зарплаты — всегда некое встречное условие. Мы на связи с его представителями. Но думаю, что сейчас нужно сосредоточиться на подготовке к играм, вернемся к разговору летом.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!
Пивоваров вполне корректно перевёл стрелки в плоскость "первым делом, первым делом самолёты..", а потом всё остальное)
Да и сам Бит с представителями" не ставят сейчас такого вопроса, просто Пивоварова спросили - он ответил.
В любом случае, многое будет зависеть от качества игры Бителло весной..
Пивоваров вполне корректно перевёл стрелки в плоскость "первым делом, первым делом самолёты..", а потом всё остальное)
Да и сам Бит с представителями" не ставят сейчас такого вопроса, просто Пивоварова спросили - он ответил.
В любом случае, многое будет зависеть от качества игры Бителло весной..