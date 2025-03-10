Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Динамо» обсудит условия продления контракта с Бителло в конце сезона

вчера, 16:44

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что переговоры о продлении контракта с бразильским хавбеком Бителло возобновятся по завершении сезона 2024/25.

У него еще действует соглашение на 3,5 года. Переговоры об улучшении условий контракта? Продление контракта или повышение зарплаты — всегда некое встречное условие. Мы на связи с его представителями. Но думаю, что сейчас нужно сосредоточиться на подготовке к играм, вернемся к разговору летом.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Реал» недавно выплатил Мбаппе подписной бонус в размере 117 млн евро
Вчера, 08:44
Рафинья станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Барселоны»
09 марта
«Барселона» продлит контракт с Левандовским
08 марта
«Пари НН» выкупит Эктова у «Краснодара»
07 марта
СлухиСане придётся сократить зарплату для продления контракта с «Баварией»
07 марта
ОфициальноМурильо продлил контракт с «Марселем»
07 марта
Сортировать
Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:18
Какое ещё улучшение контракта, когда игрок поступил просто подло по отношению к легендарному клубу? Что такого особенного сделал Бителло, чтобы вообще об этом даже говорить? Что происходит? У Динамо есть славная история, которой надо гордиться, но появилось нечто, позволяющее себе нарушить контракт, а ему за такое непотребство собираются повысить зарплату... Не понимаю...
баск
баск
вчера в 18:14, ред.
Ну, всё правильно..
Пивоваров вполне корректно перевёл стрелки в плоскость "первым делом, первым делом самолёты..", а потом всё остальное)

Да и сам Бит с представителями" не ставят сейчас такого вопроса, просто Пивоварова спросили - он ответил.
В любом случае, многое будет зависеть от качества игры Бителло весной..
протон
протон
вчера в 17:52
Бителло конечно футболист хороший , но человек очень глупый! Если совсем не идиот , то заменит агента! Именно из-за тупого агента он потерял несколько сотен тысяч баксов!
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:31
Наверное хочет больше денег получать....:)))
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:12
Интересно, это Бителло или его агент никак не уймётся? Контракт ещё действует три с половиной года и начинать вести переговоры о его продлении, пожалуй ещё рановато. А зарплату подымать, идя на поводу у игрока, тоже вряд ли правильное решение, дурной пример заразителен и не факт, что завтра подобный демарш выкинет кто-то другой из игроков основного состава. А если и идти на смягчение возникшей конфликтной ситуации, то пожалуй можно пересмотреть условия премирования за отдельные спортивные достижения, как игроком в отдельности, так и клубом в целом, но размер зарплаты должен оставаться неизменным.
Болейте за своих, а не против чужих!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 