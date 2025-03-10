«Динамо» обсудит условия продления контракта с Бителло в конце сезона

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что переговоры о продлении контракта с бразильским хавбеком возобновятся по завершении сезона 2024/25.

У него еще действует соглашение на 3,5 года. Переговоры об улучшении условий контракта? Продление контракта или повышение зарплаты — всегда некое встречное условие. Мы на связи с его представителями. Но думаю, что сейчас нужно сосредоточиться на подготовке к играм, вернемся к разговору летом.