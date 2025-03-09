"Рафинья станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Барселоны"

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вчера, 11:30

В прошлом сезоне саудовский «Аль-Хиляль» был готов предложить «Барселоне» 100 миллионов евро за трансфер вингера , а также гарантировал игроку зарплату в размере 15 миллионов евро ежегодно.

Руководство «Барселоны» осведомлено о сохраняющемся интересе со стороны саудовских клубов к Рафинье, несмотря на отсутствие официальных предложений в настоящий момент.

«Барселона» планирует сохранить бразильского игрока в составе и готова предложить ему новый контракт, который сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков «сине-гранатовых».