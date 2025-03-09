"Рафинья станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Барселоны"

В прошлом сезоне саудовский «Аль-Хиляль» был готов предложить «Барселоне» 100 миллионов евро за трансфер вингера Рафиньи, а также гарантировал игроку зарплату в размере 15 миллионов евро ежегодно.
Руководство «Барселоны» осведомлено о сохраняющемся интересе со стороны саудовских клубов к Рафинье, несмотря на отсутствие официальных предложений в настоящий момент.
«Барселона» планирует сохранить бразильского игрока в составе и готова предложить ему новый контракт, который сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков «сине-гранатовых».
Все они участники большого шоу.
Все они участники большого шоу.
Салах и Рафинья.
бразилец пашет и в атаке и в защите, хорош в работе без мяча в отличие от хваленого Мбаппе, не заносчивый и делает свое дело.
этим двум наравне есть Вальверде из Реала.
но Вальверде жертва кадровой политики Переса, из за чего крутому полузащитнику с сильным ударом приходится играть не на родной позиции.
Салах и Рафинья.
бразилец пашет и в атаке и в защите, хорош в работе без мяча в отличие от хваленого Мбаппе, не заносчивый и делает свое дело.
этим двум наравне есть Вальверде из Реала.
но Вальверде жертва кадровой политики Переса, из за чего крутому полузащитнику с сильным ударом приходится играть не на родной позиции.
Ну и сколько он будет получать в Барселоне по новому - предполагаемому контракту, автор ?
Зачем такой новостной заголовок, если новость не раскрывает информацию ?!
Ну и сколько он будет получать в Барселоне по новому - предполагаемому контракту, автор ?
Зачем такой новостной заголовок, если новость не раскрывает информацию ?!