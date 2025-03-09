Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыИспания. Примера 2024/2025

Рафинья станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Барселоны»

вчера, 11:30

В прошлом сезоне саудовский «Аль-Хиляль» был готов предложить «Барселоне» 100 миллионов евро за трансфер вингера Рафиньи, а также гарантировал игроку зарплату в размере 15 миллионов евро ежегодно.

Руководство «Барселоны» осведомлено о сохраняющемся интересе со стороны саудовских клубов к Рафинье, несмотря на отсутствие официальных предложений в настоящий момент.

«Барселона» планирует сохранить бразильского игрока в составе и готова предложить ему новый контракт, который сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков «сине-гранатовых».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Барселона» продлит контракт с Левандовским
08 марта
«Пари НН» выкупит Эктова у «Краснодара»
07 марта
СлухиСане придётся сократить зарплату для продления контракта с «Баварией»
07 марта
ОфициальноМурильо продлил контракт с «Марселем»
07 марта
Официально«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с молодым нападающим
07 марта
«Барселона» планирует продлить контракт со Щесным на год
06 марта
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ Agamaga___05 (раскрыть)
вчера в 13:59
Возможно.
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:52
Нет такой работы, чтобы платить и миллион евро.
Все они участники большого шоу.
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:51
Ну он реально заслуживает зарплату Левы, а поляку нужно скинуть, или на выход.
Expert soccer
Expert soccer ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 13:38
Барсе надо продать или просто отдать даром Фати арабам и появятся деньги на зарплату Рафиньи. Фати со своей зарплатой сейчас реально доит Барсу
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:21
Игрок в самом расцвете сил и таланта...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:08
и один из двух, кто достоин Золотого мяча.
Салах и Рафинья.
бразилец пашет и в атаке и в защите, хорош в работе без мяча в отличие от хваленого Мбаппе, не заносчивый и делает свое дело.
этим двум наравне есть Вальверде из Реала.
но Вальверде жертва кадровой политики Переса, из за чего крутому полузащитнику с сильным ударом приходится играть не на родной позиции.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:05, ред.
"Рафинья станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Барселоны"



Ну и сколько он будет получать в Барселоне по новому - предполагаемому контракту, автор ?

Зачем такой новостной заголовок, если новость не раскрывает информацию ?!
112910415
112910415
вчера в 12:55
деваться некуда ... хорошо играет !
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 12:49
Главное сейчас вести себя культурно, что с Рафиньями что с молодыми
9v372qrrrs4s
9v372qrrrs4s
вчера в 12:45
Сейчас он один из лучших в клубе, поэтому вполне справедливо
bars098
bars098
вчера в 12:17
Рафинье является одним из лучших в мире, если не самый лучший. Недоброжелатели Барсы конечно хотели бы чтобы его продали)
Capral
Capral ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 12:14
Вполне возможно, что как только поднимут зарплату, и пользы станет меньше... Это очевидно.
68gewmbspd5n
68gewmbspd5n
вчера в 12:04
Размер его зарплаты,сопоставим с моей пенсией,и стоит из за такого мизера бить лапы
drug01
drug01
вчера в 11:57
Уважаемые участники конкурса прогнозов! Предлагаю свою тройку призеров нашего чемпионата 2025..Зенит, Спартак, Краснодар.. Кто согласен поддержите, или сообщите свой вариант!!! Спасибо⏰
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:56
Интересно, сколько же Барселона собирается платить Рафинье? Видимо в районе пятнадцати миллионов. Где же клуб возьмёт такие деньги? Опять залезут в долги или, всё-таки, кого-нибудь продадут? Мне кажется, что лучше было бы продать дорого самого Рафинью. Свет клином не сошёлся на нём.
Вещий
Вещий
вчера в 11:47
Главное чтобы от него польза была бы за такую зарплату...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 