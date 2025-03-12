ПСВ оплатит болельщикам билеты за посещение матча ЛЧ с «Арсеналом»

ПСВ оплатит расходы на билеты болельщикам, которые поддержат команду в Лондоне на ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» после крупного поражения на прошлой неделе.
В первой игре коллектив из Нидерландов проиграл на своём поле со счётом 1:7. В Англии ожидается около 3 тысяч болельщиков клуба из Эйндховена. Стоимость билета — 68 евро, ПСВ понесёт расходы в размере более 200 тысяч евро, чтобы поблагодарить фанатов за поддержку.
жизнь-то не кончается !
жизнь-то не кончается !
Нет, унас по фразе Аршавина - ваши ожидания, ваши проблемы.
Нет, унас по фразе Аршавина - ваши ожидания, ваши проблемы.