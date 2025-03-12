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ПСВ оплатит болельщикам билеты за посещение матча ЛЧ с «Арсеналом»

сегодня, 12:25
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ23:00 Не начался

ПСВ оплатит расходы на билеты болельщикам, которые поддержат команду в Лондоне на ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» после крупного поражения на прошлой неделе.

В первой игре коллектив из Нидерландов проиграл на своём поле со счётом 1:7. В Англии ожидается около 3 тысяч болельщиков клуба из Эйндховена. Стоимость билета — 68 евро, ПСВ понесёт расходы в размере более 200 тысяч евро, чтобы поблагодарить фанатов за поддержку.

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Все комментарии
u7tpsn4cd48d
u7tpsn4cd48d
сегодня в 13:53
Команда для болельщиков.
5u7y5cv9nrs5
5u7y5cv9nrs5
сегодня в 13:49
После такого погрома проблематично снова кого-то заманить на трибуны
Брулин
Брулин
сегодня в 13:18
Ещё психологов надо предоставить, тем голландцам кто первый матч на стадионе смотрел.
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 13:10
Хоть за десятерых!Не поможет однако)))))
Drotik
Drotik ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 13:00, ред.
У зенитушки 6900 стоят на центральную трибуну для топ матчей, со Спартаком, Красндаром, ЦСКА. На Динамо, вроде, дешевле брал.
112910415
112910415
сегодня в 12:57
ну и правильно
жизнь-то не кончается !
LOpp
LOpp
сегодня в 12:50
не хило у них билеты стоят почти 7 тысяч руб
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:42
С условием если будут орать за троих , поддерживая команду...)
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:34, ред.
А билеты до Лондона оплатят? Желательно из Москвы. Я тогда тоже ПСВ поддержу. До Лондона и обратно конечно
Drotik
Drotik
сегодня в 12:32
Кто, бл..., вернёт деньги болельщикам российских клубов и сборной за их поддержку?
Нет, унас по фразе Аршавина - ваши ожидания, ваши проблемы.
ge7d744vxj9z
ge7d744vxj9z
сегодня в 12:31
Чтобы хоть как-то завлечь своих поклонников в ничего не значищем матче
Гость
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