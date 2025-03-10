Фанаты «Ювентуса» недовольны руководством клуба

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вчера, 09:36

«Аталанта» разгромила «Ювентус» на выезде (4:0) в 28-м туре Серии А.

Фанаты «бьянконери» стали свистеть уже в перерыве матча. Пока «Аталанта» увеличивала преимущество во втором тайме, свист туринских болельщиков становился все громче.

Они стали скандировать различные лозунги в адрес руководства клуба, в том числе «Позор вам!» и «Руководство, вы нас взбесили. Уважайте наши цвета!»

По мере приближения конца матча трибуны стадиона стали пустеть. После финального свистка раздался неодобрительный гул.