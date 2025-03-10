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Фанаты «Ювентуса» недовольны руководством клуба

вчера, 09:36
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)0 : 4Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

«Аталанта» разгромила «Ювентус» на выезде (4:0) в 28-м туре Серии А.

Фанаты «бьянконери» стали свистеть уже в перерыве матча. Пока «Аталанта» увеличивала преимущество во втором тайме, свист туринских болельщиков становился все громче.

Они стали скандировать различные лозунги в адрес руководства клуба, в том числе «Позор вам!» и «Руководство, вы нас взбесили. Уважайте наши цвета!»

По мере приближения конца матча трибуны стадиона стали пустеть. После финального свистка раздался неодобрительный гул.

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VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:15
Фанаты в бешенстве от такого позора - это точно !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:41
Ювентус привык побеждать всегда. Надо уметь и проигрывать)))
nnhdmc6w8r7e
nnhdmc6w8r7e
вчера в 11:22
Впору возвращать деньги за билеты после такой игры.
Comentarios
Comentarios
вчера в 10:30
В тьягомот ный футбол играют. Огонька в игре нет
shlomo
shlomo
вчера в 10:09
А руководству клуба это уже не первый звоночек.... нужно что то уже решать....
m4u63eqexqxb
m4u63eqexqxb
вчера в 10:09
Их очень даже можно понять
Валерыч
Валерыч
вчера в 10:06
Нужно убирать тренера "Ювентуса".
Тиаго Мотта не оправдывает себя, при нём команда только деградирует.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:02
И их в этом ой как можно понять.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:44
Юве откровенно с каждым годом всё больше и больше разачаровывает .
nwd342ybys6c
nwd342ybys6c
вчера в 09:42
Поддерживать нужно команду,а не свистеть
Хулиганы,не любите свою команду
Гость
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