Фанаты «Ювентуса» недовольны руководством клуба

«Аталанта» разгромила «Ювентус» на выезде (4:0) в 28-м туре Серии А.
Фанаты «бьянконери» стали свистеть уже в перерыве матча. Пока «Аталанта» увеличивала преимущество во втором тайме, свист туринских болельщиков становился все громче.
Они стали скандировать различные лозунги в адрес руководства клуба, в том числе «Позор вам!» и «Руководство, вы нас взбесили. Уважайте наши цвета!»
По мере приближения конца матча трибуны стадиона стали пустеть. После финального свистка раздался неодобрительный гул.
Тиаго Мотта не оправдывает себя, при нём команда только деградирует.
Тиаго Мотта не оправдывает себя, при нём команда только деградирует.
Хулиганы,не любите свою команду
Хулиганы,не любите свою команду