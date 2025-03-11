Фанаты «Барселоны» и «Бенфики» устроили стычку перед игрой

1741715926

вчера, 20:58

Сегодня состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Бенфикой».

Группа из 15-20 болельщиков португальского клуба, не имевшая отличительных знаков, проникла в толпу молодых фанатов «сине-гранатовых» и спровоцировала драку, потребовавшую вмешательства службы безопасности.

В результате инцидента возникла паника, и некоторые зрители начали беспорядочно разбегаться.

Помимо этого, за пределами стадиона в другом секторе произошла словесная перепалка между группой болельщиков «Бенфики», одетых в клубную атрибутику, и фанатами «Барселоны».