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Фанаты «Барселоны» и «Бенфики» устроили стычку перед игрой

вчера, 20:58
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 1Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

Сегодня состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Бенфикой».

Группа из 15-20 болельщиков португальского клуба, не имевшая отличительных знаков, проникла в толпу молодых фанатов «сине-гранатовых» и спровоцировала драку, потребовавшую вмешательства службы безопасности.

В результате инцидента возникла паника, и некоторые зрители начали беспорядочно разбегаться.

Помимо этого, за пределами стадиона в другом секторе произошла словесная перепалка между группой болельщиков «Бенфики», одетых в клубную атрибутику, и фанатами «Барселоны».

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:13
португальские орлята так и не взлетели.
PAVEL PAVLENKO
PAVEL PAVLENKO
вчера в 21:39
Правильно сделали! Только лучше бы они такое сделали на поле
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:33
Я думаю, что этот инцидент является следствием недоработки служб, отвечающих за безопасность людей на стадионе. В качестве наказания зачинщики стычки должны быть выявлены и лишены права посещения матчей Бенфики. Пусть во время игр клуба находятся под надзором полиции. Можно им почитать лекцию о правилах поведения на стадионе.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:23
Барселона обязана отомстить за болельщиков.
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:20
Нет чтобы радоваться такому матчу, а они как быдло (по другому и назвать их невозможно)....
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:16
Люди небольшого ума кто такое устраивает
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:13
После игры могут и продолжить "бодаться"
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:10
Нормальное развитие событий для такого матча...
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