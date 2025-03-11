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Фанаты «Манчестер Юнайтед» отреагировали на проект нового стадиона клуба

вчера, 18:56

Объединение активных болельщиков «Манчестер Юнайтед» MUST опубликовало заявление касательно проекта нового стадиона команды.

Хотя инвестиции крайне важны и мы их поддерживаем, фанаты по-прежнему обеспокоены тем, что это означает и какими будут результаты.

Повысят ли цены на билеты, что вытеснит местных болельщиков? Пострадает ли атмосфера, которая стабильно является важнейшим приоритетом фанатов на стадионе? Увеличит ли это долговую нагрузку, которая сдерживала клуб последние два десятилетия? Приведет ли это к сокращению инвестиций в состав команды в тот момент, когда они так нужны?

Мы с нетерпением ждем дальнейших обсуждений с болельщиками, чтобы обсудить эти важные вопросы с клубом. Если они смогут построить новый стадион, столь же невероятный, как предполагается в планах, не нанося вреда атмосфере, не повышая цены на билеты и не урезая инвестиции в других сферах, это может быть очень здорово. Но пока эти вопросы остаются без ответа, наш оптимизм по поводу планов вновь сделать «Олд Траффорд» самым большим и лучшим будет сдерживаться осторожностью из-за предполагаемых последствий для фанатов.

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Ман Юнайтед
Перевод с BBC.co.uk
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Все комментарии
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:25
С такой игрой новый стадион будет пустовать
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 22:04
Новый Стадик это отличная новость, нужно развивать инфраструктуру, проблемы о которых Роналду говорил два года назад они решили только сейчас начать устранять, хотя должны были начать ещё в 2013 году, но из-за жадности и глупости Глейзеров клуб сейчас там где ему позволили находиться
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 21:38
Стену от Тен Хага сначала надо закончить
EVERTON
EVERTON
вчера в 20:24
Фанаты в Англии имеют вес.
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:30
Хозяевам Манчестер Юнайтед безразлична реакция фанатов, плевать им и на акции протеста. Клуб приносит огромную прибыль и владельцы хотят ещё её увеличить. Если они надумают повысить цены на билеты, у болельщиков точно никто не будет спрашивать их мнение по этому поводу.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 19:23
А им бы цены главное не поднимали,будем сидеть с мышами под проливным дождём,посматривая очередное поражение.
Вот если бы ваши билеты стоили вдвое дороже,может и игроки побеждали чаще. Сколько платите,столько и получаете отдачи.
112910415
112910415
вчера в 19:20
надо пообщаться с фанатами, всё гласно расписать !
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