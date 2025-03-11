Фанаты «Манчестер Юнайтед» отреагировали на проект нового стадиона клуба

Объединение активных болельщиков «Манчестер Юнайтед» MUST опубликовало заявление касательно проекта нового стадиона команды.

Хотя инвестиции крайне важны и мы их поддерживаем, фанаты по-прежнему обеспокоены тем, что это означает и какими будут результаты.

Повысят ли цены на билеты, что вытеснит местных болельщиков? Пострадает ли атмосфера, которая стабильно является важнейшим приоритетом фанатов на стадионе? Увеличит ли это долговую нагрузку, которая сдерживала клуб последние два десятилетия? Приведет ли это к сокращению инвестиций в состав команды в тот момент, когда они так нужны?

Мы с нетерпением ждем дальнейших обсуждений с болельщиками, чтобы обсудить эти важные вопросы с клубом. Если они смогут построить новый стадион, столь же невероятный, как предполагается в планах, не нанося вреда атмосфере, не повышая цены на билеты и не урезая инвестиции в других сферах, это может быть очень здорово. Но пока эти вопросы остаются без ответа, наш оптимизм по поводу планов вновь сделать «Олд Траффорд» самым большим и лучшим будет сдерживаться осторожностью из-за предполагаемых последствий для фанатов.