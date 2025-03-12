Это'О вошёл в состав исполкома Африканской конфедерации футбола

Бывший нападающий «Барселоны», миланского «Интера», «Анжи» и сборной Камеруна Самуэль Это'О в среду официально вошёл в состав исполнительного комитета Африканской конфедерации футбола (CAF).
В январе CAF отказал камерунцу в приёме в исполком, посчитав, что он серьёзно нарушил принципы этики, честности и спортивного мастерства, став амбассадором букмекерской компании. Это’О, у которого также был конфликт с министерством спорта Камеруна, обжаловал это решение в Спортивном арбитражном суде. В прошлую пятницу CAS удовлетворил апелляцию.