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Это'О вошёл в состав исполкома Африканской конфедерации футбола

вчера, 15:19

Бывший нападающий «Барселоны», миланского «Интера», «Анжи» и сборной Камеруна Самуэль Это'О в среду официально вошёл в состав исполнительного комитета Африканской конфедерации футбола (CAF).

В январе CAF отказал камерунцу в приёме в исполком, посчитав, что он серьёзно нарушил принципы этики, честности и спортивного мастерства, став амбассадором букмекерской компании. Это’О, у которого также был конфликт с министерством спорта Камеруна, обжаловал это решение в Спортивном арбитражном суде. В прошлую пятницу CAS удовлетворил апелляцию.

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Все комментарии
72u3ku5exz6j
72u3ku5exz6j
вчера в 17:17
Нашёл хорошую кормушку.
shur
shur
вчера в 16:47
...посмотрим какой из него управленец???!!!
nj6t4s6mrkua
nj6t4s6mrkua
вчера в 16:06
Наши люди повсюду есть.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:23
Ну удачной ему работы в исполкоме АКФ.
Гость
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