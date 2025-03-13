«Реал» в серии пенальти обыграл «Атлетико» и вышел в 1/4 финала ЛЧ

«Реал» проиграл «Атлетико» в основное время (0:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, однако в серии пенальти прошёл в следующий раунд (2:2 по сумме двух матчей, 4:2 в серии пенальти).
Единственный гол в игре на 1-й минуте забил полузащитник «Атлетико» Конор Галлахер. На 70-й минуте нападающий «Реала» Винисиус Жуниор не реализовал пенальти. Больше в основное время и в овертаймах команды не отметились результативными действиями, поэтому игра перешла в серию пенальти, где удача была на стороне «Реала». За «Атлетико» не забили Хуан Альварес и Маркос Льоренте, за «Реал» не смог реализовать пенальти Лукас Васкес.
В 1/4 финала «Реал» сыграет против «Арсенала».
Он один старался обострять у матрасников и такая неудача с этим пенальти.. ведь он их отлично исполняет. К сожалению такое иногда случается.
А так в целом, очень скучная игра. Атлетико на первой же минуте сравнял и дальше начал оборонять этот счет. Хозяева не хотели, гости не могли и так игра докатилась до серии пенальти, где сливочные оказались удачнее.
Ну не может Семеоне обыграть Реал в лч, столько было попыток..
Он один старался обострять у матрасников и такая неудача с этим пенальти.. ведь он их отлично исполняет. К сожалению такое иногда случается.
А так в целом, очень скучная игра. Атлетико на первой же минуте сравнял и дальше начал оборонять этот счет. Хозяева не хотели, гости не могли и так игра докатилась до серии пенальти, где сливочные оказались удачнее.
Ну не может Семеоне обыграть Реал в лч, столько было попыток..