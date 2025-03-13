«Реал» в серии пенальти обыграл «Атлетико» и вышел в 1/4 финала ЛЧ

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сегодня, 01:51

«Реал» проиграл «Атлетико» в основное время (0:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, однако в серии пенальти прошёл в следующий раунд (2:2 по сумме двух матчей, 4:2 в серии пенальти).

Единственный гол в игре на 1-й минуте забил полузащитник «Атлетико» Конор Галлахер. На 70-й минуте нападающий «Реала» Винисиус Жуниор не реализовал пенальти. Больше в основное время и в овертаймах команды не отметились результативными действиями, поэтому игра перешла в серию пенальти, где удача была на стороне «Реала». За «Атлетико» не забили Хуан Альварес и Маркос Льоренте, за «Реал» не смог реализовать пенальти Лукас Васкес.

В 1/4 финала «Реал» сыграет против «Арсенала».