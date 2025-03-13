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«Реал» в серии пенальти обыграл «Атлетико» и вышел в 1/4 финала ЛЧ

сегодня, 01:51
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗакончился после серии пенальти

«Реал» проиграл «Атлетико» в основное время (0:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, однако в серии пенальти прошёл в следующий раунд (2:2 по сумме двух матчей, 4:2 в серии пенальти).

Единственный гол в игре на 1-й минуте забил полузащитник «Атлетико» Конор Галлахер. На 70-й минуте нападающий «Реала» Винисиус Жуниор не реализовал пенальти. Больше в основное время и в овертаймах команды не отметились результативными действиями, поэтому игра перешла в серию пенальти, где удача была на стороне «Реала». За «Атлетико» не забили Хуан Альварес и Маркос Льоренте, за «Реал» не смог реализовать пенальти Лукас Васкес.

В 1/4 финала «Реал» сыграет против «Арсенала».

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Все комментарии
Паныч
Паныч
сегодня в 04:57, ред.
Какое же это прекрасное чувство, когда побеждает футбол а не убогий антифутбол, демонстрируемый командой Симеоне на протяжении 14 лет! Ну кому интересен такой футбол? Стероидные костоломы - автобусники получили то, что заслуживают! Пусть соревнуются в тяжелой атлетике или легкой атлетике, ибо в футбол они играть не научены. Hala Madrid!
NbKA555
NbKA555
сегодня в 04:57
Реал с трудовой и тяжелой победой!Дальше Арсенал.Вообще сетка тяжёлая.Уже прошли МанСити и Атлетико..И в группой стадии буксовали.Будем как всегда идти от игры к игре.А там ,как Бог даст.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 04:25
Фартит папе Карло... надолго ли?
Сергей Кравченко
Сергей Кравченко
сегодня в 04:19
Реально рок какой то на Атлетико в Лиге Чемпионов. Если бы действовало прежнее правило, преимущества гола на чужом поле, то прошли бы. Опять судьба за уши Реал протащила дальше. Не удивлюсь если Реал опять Лигу Чемпионов возьмёт незаслуженно.
Selim Yavuz
Selim Yavuz
сегодня в 03:29
В этом матче у Реала были явные проблемы в завершении атак. Могли бы создать больше моментов для гола. Защита у Атлетико, конечно, на уровне
Drotik
Drotik
сегодня в 03:04
Кроме пи...ов на ВАРе никто двойного касания не видел.

УХАХАХАХАХА
ABir
ABir
сегодня в 02:55
Сливочные должны были побеждать в основное время, но по пенальти тоже не плохо пройти в следующий раунд. С победой Реал!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 02:54, ред.
Да..., с одной стороны. А с другой представь ситуацию, когда такой игрок выбывает на полгода в лазарет. И чё ? Всё пропало, - лапы к верху ?
По мне так в команде с точки должны бить несколько футболистов. Это, кстати, даст плоды и в серии послематчевых пеналей, когда до них доходит, как сегодня.
Incredulous
Incredulous ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:49, ред.
Тут дело не в превосходстве одного игрока над другим, а в том, чтобы пенальти бил один футболист, тогда он будет больше уделять внимания этой дисциплине на тренеровках, и оттачивать этот навык. Плюс ко всему, если есть штатный пенальтист, он более ответственно подходит этому, и помимо доп. тренеровок ударов с точки, он еще уделяет время на изучения вратаря соперника перед каждым матчем, выделяя его сильные и слабые стороны, что очень немаловажно.
Bobon
Bobon ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 02:49
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 02:43
    )))))))
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 02:41, ред.
    Тут ситуация иная, Вить.
    В Реале сейчас как в цирке..., когда каждому мишке надо дать в пасть по сухарику и мотивировать их всех для выступления...
    Colchoneros
    Colchoneros
    сегодня в 02:41
      Capral
      Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      сегодня в 02:39
      Ну не скажи, Макс. Когда Анчи работал в Милане и был назначен пенальти в ворота соперника Милана, Анчи громогласно прокричал: "Не давайте Шевченко бить пенальти! Он не забьёт!"
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Incredulous (раскрыть)
      сегодня в 02:37, ред.
      Ты вот говоришь про штатного пенальтиста...
      Мне кажется Карло даёт бить в равной степени и Вини и Мбаппе правильно.
      Ведь выделять кого то для этого дела, подчёркивая классность перед другим партнёром, очень сомнительная затея. А тут разок Вини шлёпнул, потом Мбаппе, а третий раз Джуд, - и все не в обиде.
      И пусть это иногда идёт вразрез с результатом, но оптимальный микроклимат в команде... он дороже.
      eleven LC
      eleven LC ответ Bobon (раскрыть)
      сегодня в 02:37
      А не надо ничего доказывать, оффсайды были, это да
      Но были и ошибки в пользу соперников Реала, как например второй гол той же Баварии в 2017 в четвертьфинале, когда Мюллер тоже был в оффсайде, а потом Рамос забил в свои
      Этого никто не помнит, потому что удобно
      Incredulous
      Incredulous ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      сегодня в 02:33, ред.
      Согласен. Винисиус парень слишком эмоциональный и морально не устойчивый, а пенальти бить должен человек максимально хладнокровный. Кстати правильно сделал Анчелотти, что заменил Винисиуса перед серией пенальти, а то бразилец на нервах мог бы опять начудить.
      Bobon
      Bobon ответ eleven LC (раскрыть)
      сегодня в 02:31
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
        сегодня в 02:30
        Везёт сильнейшим..., и тому, кто везёт.
        Incredulous
        Incredulous
        сегодня в 02:28
        Кстати, не забитый пенальти Винисиуса, - это во многом вина Анчелотти. Почему в команде нет штатного пенальтиста. Бьет то Винисиус, то Мбаппе, то Беллингем... Должен быть один человнк, бьющий с точки, каким когда-то был Роналду, а после его ухода Рамос. А сейчас бьет кто захочет, никакой дисциплины, отсюда и неудачи.
        Colchoneros
        Colchoneros ответ Incredulous (раскрыть)
        сегодня в 02:24
          95-shishani-95
          95-shishani-95 ответ Bobon (раскрыть)
          сегодня в 02:21
            Летучий-Голландец.
            Летучий-Голландец. ответ Bobon (раскрыть)
            сегодня в 02:21
            Ну это да..
            на счет удачи, тут даже сами сливочные не будут спорить. Этого не отнять
            Incredulous
            Incredulous
            сегодня в 02:20
            Страшный сон Симеоне, - это жеребьевка ЛЧ, на которой ведущий, обьявляя соперника Атлетико, разварачивает маленький клочек бумаги с надписью Real Madrid))
            eleven LC
            eleven LC ответ Bobon (раскрыть)
            сегодня в 02:20
            Все 15 абсолютно заслуженные , иначе не бывает!
            ЛЧ турнир Реала, даже играя откровенно хуже соперников, Реал выигрывает этот титул, факт
            Capral
            Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
            сегодня в 02:18
            Тоже так подумал...
            ПЕТЛЯ
            ПЕТЛЯ
            сегодня в 02:17, ред.
            Народ ? О каком везении Реала вы тут речи ведёте ?!

            Реалу наоборот не повезло, когда бразил с оттянутой губой, всех голубей над Метрополетаной поубивал. Лучше бы Мбаппе с точки бил и никакой бы нервотрёпки с серией пеналей не было.

            P.S. И да. Всем надо успокоится и вспомнить истину: "Победителей не судят".
            95-shishani-95
            95-shishani-95
            сегодня в 02:17
            Альварес на данный момент лучше играет, чем Мбаппе. Мбаппе сегодня только и делал, что брал мяч и лез на нескольких соперников и терял мячи. Или же, на него идёт пас вперёд, а он толком даже скинуть на партнёра не может. Кстати, Камавинга сегодня понравился. Надеюсь, что он скоро вернёт себе былую форму.
            Bobon
            Bobon ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
            сегодня в 02:16
              Incredulous
              Incredulous ответ Colchoneros (раскрыть)
              сегодня в 02:14
              Поняли мы всё, не пупсы, а победоносцы! Спасибо за признание.
              Гость
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