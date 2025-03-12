ЦСКА в большинстве обыграл «Динамо» в матче Кубка России

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вчера, 22:28

ЦСКА обыграл «Динамо» (2:1) в матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России.

Первый гол в игре на 50-й минуте забил нападающий ЦСКА Секу Койта. На 58-й минуте защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев сравнял счёт. На 61-й минуте с поля был удалён нападающий «Динамо» Маухуб Эль Мехди. На 64-й минуте Матвей Кисляк снова вывел ЦСКА вперед.

Ответный матч между клубами состоится 16 апреля.