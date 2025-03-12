ЦСКА в большинстве обыграл «Динамо» в матче Кубка России

ЦСКА обыграл «Динамо» (2:1) в матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России.
Первый гол в игре на 50-й минуте забил нападающий ЦСКА Секу Койта. На 58-й минуте защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев сравнял счёт. На 61-й минуте с поля был удалён нападающий «Динамо» Маухуб Эль Мехди. На 64-й минуте Матвей Кисляк снова вывел ЦСКА вперед.
Ответный матч между клубами состоится 16 апреля.
Вследствие этого, в опорной зоне у нас сегодня феерили Егорка Смелов (20 лет, вчера исполнилось) и Дима Александров (18).
Оно конечно хорошо, что играют молодые, но не в таком же матче обкатывать их аж вдвоём в стартовом составе, однако приходится.
Не сказал бы, что они провалили игру, но уверенности команде в целом такие вынужденные эксперименты, конечно, не добавляют.
Победа армейских выглядит логичной, хотя и отнюдь не подавляющей.
Да ещё Маухуб на ровном месте начудил зачем-то.
Одно утешает- даже если в ответке не отыграемся, проигравший в этой паре не выбывает из кубка.
А насчёт травм я как-нибудь на днях ещё пройдусь поподробнее, тут есть довольно любопытный момент, кмк..
Вследствие этого, в опорной зоне у нас сегодня феерили Егорка Смелов (20 лет, вчера исполнилось) и Дима Александров (18).
Оно конечно хорошо, что играют молодые, но не в таком же матче обкатывать их аж вдвоём в стартовом составе, однако приходится.
Не сказал бы, что они провалили игру, но уверенности команде в целом такие вынужденные эксперименты, конечно, не добавляют.
Победа армейских выглядит логичной, хотя и отнюдь не подавляющей.
Да ещё Маухуб на ровном месте начудил зачем-то.
Одно утешает- даже если в ответке не отыграемся, проигравший в этой паре не выбывает из кубка.
А насчёт травм я как-нибудь на днях ещё пройдусь поподробнее, тут есть довольно любопытный момент, кмк..
Что касается Торопа. Попытка отбить мяч в прыжке одной рукой - это не новомода, это отражение того факта, что в прыжке вверх или в сторону вытянутая одна рука достанет выше или дальше , чем обе руки. Это давно известный факт. И в футболе, и в волейболе, и в баскетболе.
Что касается Торопа. Попытка отбить мяч в прыжке одной рукой - это не новомода, это отражение того факта, что в прыжке вверх или в сторону вытянутая одна рука достанет выше или дальше , чем обе руки. Это давно известный факт. И в футболе, и в волейболе, и в баскетболе.
Дальше-то дальше, но, вот, только площадь намного меньшую одна рука перекрывает, чем две.
Да и в данном случае рекорды прыжков ставить было Торопу не нужно: мяч-то от него относительно близко летел.
А по поводу второго года в ворота Динамо (Лунёва)...
Спасибо ТВ, которое не раз и не два этот момент повторяло.
Лунёв, как мне показалось, ещё до навеса "в центр штрафного майданчика" )) как-то "зацепенел" в воротах и удар Кисляка, далеко не самый сильный ещё с отскоком, просто "преклонив колено" наблюдал в сантиметрах 50-60-ти от траектории полёта мяча..
Дальше-то дальше, но, вот, только площадь намного меньшую одна рука перекрывает, чем две.
Да и в данном случае рекорды прыжков ставить было Торопу не нужно: мяч-то от него относительно близко летел.
А по поводу второго года в ворота Динамо (Лунёва)...
Спасибо ТВ, которое не раз и не два этот момент повторяло.
Лунёв, как мне показалось, ещё до навеса "в центр штрафного майданчика" )) как-то "зацепенел" в воротах и удар Кисляка, далеко не самый сильный ещё с отскоком, просто "преклонив колено" наблюдал в сантиметрах 50-60-ти от траектории полёта мяча..