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ЦСКА в большинстве обыграл «Динамо» в матче Кубка России

вчера, 22:28
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

ЦСКА обыграл «Динамо» (2:1) в матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России.

Первый гол в игре на 50-й минуте забил нападающий ЦСКА Секу Койта. На 58-й минуте защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев сравнял счёт. На 61-й минуте с поля был удалён нападающий «Динамо» Маухуб Эль Мехди. На 64-й минуте Матвей Кисляк снова вывел ЦСКА вперед.

Ответный матч между клубами состоится 16 апреля.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:16
"в прыжке вверх или в сторону вытянутая одна рука достанет выше или дальше , чем обе руки"

Дальше-то дальше, но, вот, только площадь намного меньшую одна рука перекрывает, чем две.
Да и в данном случае рекорды прыжков ставить было Торопу не нужно: мяч-то от него относительно близко летел.
А по поводу второго года в ворота Динамо (Лунёва)...
Спасибо ТВ, которое не раз и не два этот момент повторяло.
Лунёв, как мне показалось, ещё до навеса "в центр штрафного майданчика" )) как-то "зацепенел" в воротах и удар Кисляка, далеко не самый сильный ещё с отскоком, просто "преклонив колено" наблюдал в сантиметрах 50-60-ти от траектории полёта мяча..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 23:04
Не соглашусь в двух моментах. Второй гол в ворота Лунева. Вратаря смутил Мусаев, который выпрыгивал, но мяча не достал. И Лунев реагировал именно на возможный удар головой Мусаева. Но мяч перелетел через Мусаева и попал на голову Кисляку, на удар которого Лунев уже не реагировал. Я этот момент несколько раз пересмотрел.
Что касается Торопа. Попытка отбить мяч в прыжке одной рукой - это не новомода, это отражение того факта, что в прыжке вверх или в сторону вытянутая одна рука достанет выше или дальше , чем обе руки. Это давно известный факт. И в футболе, и в волейболе, и в баскетболе.
Red blu
Red blu
вчера в 22:59
Мы ЦСКА! Мы победили!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:55
Непонятно почему так долго на лавке сидит Алерандро. Потихоньку можно уже выпускать, не хуже Гуарирапы будет я думаю.
Ев17
Ев17
вчера в 22:55
ну не 7 ли Маухуб ...
n46wpf8heb85
n46wpf8heb85
вчера в 22:52
Жаль, что Динамо не выиграло, не люблю цска.
Capral
Capral
вчера в 22:51
ЦСКА с победой, молодцы!!!!!!!
Ну а маразматический этюд, в виде идотского розыгрыша, так называемого кубка страны, конечно реально огорчает. Превратили, некогда достойный трофей в комедию...
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:49
ЦСКА выглядел лучше, он и выиграл. А что же Динамо? Да нет игры у Динамо - есть отдельные игроки, а команды нет. Кстати, у большинства футболистов завышенная самооценка. Нгамале вообще сам себя считает лидером, даже говорит от имени команды. А Бителло? Почему человеку, грубо нарушившему контракт, собираются предложить новый, улучшенный? Много вопросов к главному тренеру....
баск
баск
вчера в 22:48
Количество травм у Динамо начинает реально шокировать- уже и Глебов травмирован, едва успев появиться в клубе.
Вследствие этого, в опорной зоне у нас сегодня феерили Егорка Смелов (20 лет, вчера исполнилось) и Дима Александров (18).

Оно конечно хорошо, что играют молодые, но не в таком же матче обкатывать их аж вдвоём в стартовом составе, однако приходится.
Не сказал бы, что они провалили игру, но уверенности команде в целом такие вынужденные эксперименты, конечно, не добавляют.

Победа армейских выглядит логичной, хотя и отнюдь не подавляющей.
Да ещё Маухуб на ровном месте начудил зачем-то.

Одно утешает- даже если в ответке не отыграемся, проигравший в этой паре не выбывает из кубка.
А насчёт травм я как-нибудь на днях ещё пройдусь поподробнее, тут есть довольно любопытный момент, кмк..
За адекватность
За адекватность
вчера в 22:42
Как говорят болельщики команд ( со слов комментатора ) - братское дерби. Постараюсь кратко. Как по мне. то прошло вполне себе на бодрячке и позитиве. Второй тайм так вообще понравился. Разве что Маухуб конечно глупое удаление схлопотал. А так Койта расчехлился голешником, да еще каким. Скопинцев ответил не менее эффектным ударом в девятину. В общем было в матче на что посмотреть, но итоговая победа за "ЦСКА" с которой болельщиков клуба и поздравляю. Все решится в ответном матче, хотя с другой стороны ничего не решится. В пути РПЛ в КР пока условно идут игры ради игр. Как-так с моей колокольни.
shur
shur
вчера в 22:38
...увидел до боли "родное" лицо на скамье запасных "Динамо" Гусева
Ролана, теперь мне понятно кто и какими мыслями ассистирует Главному!!! После красивого удара в девятину от Скопы чудо из Марокко умудрился, как школьник, заехать киперу шипами! Они и так толком не играли, а стали вообще как обречённые! Результат
скажем так по голевым, без прекрас!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Датак (раскрыть)
вчера в 22:38
Не Гайча, а Гуарирапа. Согласен
Будь здрав.
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:36
Спасибо, конечно, командам за БЫСТРЫЙ футбол!
С техникой - да: у обеих команд как-то не очень.
Но скорости были хорошие.
Я, как и все, видел ТРИ гола, из которых по одному в ворота каждой команды, что называется, "вратарские".
Особенно второй гол в ворота Лунёва, который, как мне показалось, запаниковал и выключился из момента.
А Торопу НУЖНО ДВУМЯ РУКАМИ на мяч ВЫТЯГИВАТЬСЯ, а не по-новомодному, одной рукой.
Глядишь, и гола в его ворота бы не было.
Динамо откровенно разочаровало, а, вот армейцы порадовали молодым задором и желанием победить.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 22:34
Красивый гол забил Койта, игра была равна до удаления Маухуба,
Игра Динамо во втором тайме мне понравилась. Болельщиков ЦСКА с победой.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:31
С победой армейцев!! Красивые голы получились!))))
Обидно только, что имея на 1 игрока больше, ЦСКА не идёт добивать соперника!
Датак
Датак
вчера в 22:30
Гайча если больше не выпускать получится очень конкурентоспособная команда
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