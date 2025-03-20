«Рубин» оштрафовали за непредоставление поля с необходимым оборудованием

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сегодня, 18:40

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) заявил, что казанский «Рубин» оштрафован за непредоставление «Пари НН» поля с необходимым оборудованием для проведения тренировки перед матчем 21-го тура РПЛ .

Ранее Telegram‑канал «Мутко против» сообщил, что «Пари НН» уведомил «Рубин» о намерении приехать в Казань заранее и провести предыгровую тренировку на естественном покрытии за день до матча, однако казанский клуб в официальном письме ответил, что не имеет возможности предоставить для тренировки поле на спортивной базе из‑за неудовлетворительного состояния натурального газона.