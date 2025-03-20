«Рубин» оштрафовали за непредоставление поля с необходимым оборудованием

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что казанский «Рубин» оштрафован за непредоставление «Пари НН» поля с необходимым оборудованием для проведения тренировки перед матчем 21-го тура РПЛ.
Ранее Telegram‑канал «Мутко против» сообщил, что «Пари НН» уведомил «Рубин» о намерении приехать в Казань заранее и провести предыгровую тренировку на естественном покрытии за день до матча, однако казанский клуб в официальном письме ответил, что не имеет возможности предоставить для тренировки поле на спортивной базе из‑за неудовлетворительного состояния натурального газона.
По «Рубину» и полю: за данное нарушение «Рубин» оштрафован на 40 тысяч рублей.
Футболист «Пари НН» Медведев в телескопическом туннеле сломал тумбу под мяч — за неспортивное поведение штраф 60 тысяч рублей.