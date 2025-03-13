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Главный тренер «Балтики» Талалаев дисквалифицирован на два матча

вчера, 22:25

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет принял решение дисквалифицировать главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева на два матча (один условно) за агрессивное поведение в отношении судьи.

Талалаев был удалён за физическое воздействие на официальное лицо матча. Андрей Викторович присутствовал на заседании. Мы приняли переквалифицировать в агрессивное поведение, физического воздействия не было. Он дисквалифицирован на два матча (один условно).

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 22:35
..."Мы приняли переквалифицировать в агрессивное поведение, физического воздействия не было".
...Так бить или не бить,вот в чём вопрос?!
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:34
Андрюха с виду кажется спокойным и уравновешенным - ну и у него периодически бывает "срывает крышу"
Гость
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