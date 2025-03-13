Главный тренер «Балтики» Талалаев дисквалифицирован на два матча

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет принял решение дисквалифицировать главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева на два матча (один условно) за агрессивное поведение в отношении судьи.
Талалаев был удалён за физическое воздействие на официальное лицо матча. Андрей Викторович присутствовал на заседании. Мы приняли переквалифицировать в агрессивное поведение, физического воздействия не было. Он дисквалифицирован на два матча (один условно).
...Так бить или не бить,вот в чём вопрос?!https://youtu.be/AJK3YJqqqUU?si=AzSwMLlyP-7g1Zyc
...Так бить или не бить,вот в чём вопрос?!