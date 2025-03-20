Нападающий «Динамо» Маухуб дисквалифицирован на два матча Кубка России

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о принятом решении в отношении нападающего московского «Динамо» Эль Мехди Маухуба, который был удалён с поля во время матча Кубка России против ЦСКА (1:2).
Футболисту назначена дисквалификация на два матча турнира. Отстранение от участия во второй игре носит условный характер.
Маухуб приезжал на заседание. Рассмотрели данный эпизод в матче, послушали футболиста. Он сказал, что не специально фолил, не видел вратаря и не мог убрать ногу в последний момент. Хорошо, что не было травмы. Маухуб сразу извинился на поле и после матча по телефону извинился. Также футболист извинился на КДК. Решение — один матч реальной дисквалификации и один матч условный.
Играет у нас всего ничего, а уже имеет две красных, одна в чемпе, другая в кубке. Если не охолонуть его сейчас, он легко может подвести команду в самых решающих матчах, а то и травмировать кого-нибудь.
С ним слишком мягко обошлись, стоило впаять условки матча 3-4, вот тогда мысля сдерживать эмоции не только задержалась бы в голове марроканца, но и закрепилась бы там посильнее..)
Играет у нас всего ничего, а уже имеет две красных, одна в чемпе, другая в кубке. Если не охолонуть его сейчас, он легко может подвести команду в самых решающих матчах, а то и травмировать кого-нибудь.
С ним слишком мягко обошлись, стоило впаять условки матча 3-4, вот тогда мысля сдерживать эмоции не только задержалась бы в голове марроканца, но и закрепилась бы там посильнее..)
Хорошо, что сразу извинился.
Хорошо, что сразу извинился.