Нападающий «Динамо» Маухуб дисквалифицирован на два матча Кубка России

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сегодня, 17:51

Глава КДК РФС сообщил о принятом решении в отношении нападающего московского «Динамо» , который был удалён с поля во время матча Кубка России против ЦСКА (1:2).

Футболисту назначена дисквалификация на два матча турнира. Отстранение от участия во второй игре носит условный характер.