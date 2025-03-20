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Нападающий «Динамо» Маухуб дисквалифицирован на два матча Кубка России

сегодня, 17:51
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о принятом решении в отношении нападающего московского «Динамо» Эль Мехди Маухуба, который был удалён с поля во время матча Кубка России против ЦСКА (1:2).

Футболисту назначена дисквалификация на два матча турнира. Отстранение от участия во второй игре носит условный характер.

Маухуб приезжал на заседание. Рассмотрели данный эпизод в матче, послушали футболиста. Он сказал, что не специально фолил, не видел вратаря и не мог убрать ногу в последний момент. Хорошо, что не было травмы. Маухуб сразу извинился на поле и после матча по телефону извинился. Также футболист извинился на КДК. Решение — один матч реальной дисквалификации и один матч условный.

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баск
баск
сегодня в 19:44
Маухуб молод и не в меру горяч, эмоции через край..

Играет у нас всего ничего, а уже имеет две красных, одна в чемпе, другая в кубке. Если не охолонуть его сейчас, он легко может подвести команду в самых решающих матчах, а то и травмировать кого-нибудь.

С ним слишком мягко обошлись, стоило впаять условки матча 3-4, вот тогда мысля сдерживать эмоции не только задержалась бы в голове марроканца, но и закрепилась бы там посильнее..)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 19:21
Странное и подозрительное оправдание -- не видел вратаря.
Хорошо, что сразу извинился.
Capral
Capral
сегодня в 18:50
Мало дали. За такое грубое и откровенное нарушение, этот г.......н заслуживал более строгого наказания. Но, видимо, гафло и здесь подсуетился.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 18:17
Один матч реальный, ещё легко отделался.
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