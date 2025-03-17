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Глава КДК: «„Рубин“ нарушил дисциплинарный регламент»

сегодня, 12:56
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Казанский «Рубин» допустил нарушение дисциплинарного регламента перед матчем 21‑го тура РПЛ с «Пари НН», так как не предоставил клубу из Нижнего Новгорода поле с необходимым оборудованием для проведения тренировки. Об этом источнику заявил глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Ранее Telegram‑канал «Мутко против» сообщил, что «Пари НН» уведомил «Рубин» о намерении приехать в Казань заранее и провести предыгровую тренировку на естественном покрытии за день до матча, однако казанский клуб в официальном письме ответил, что не имеет возможности предоставить для тренировки поле на спортивной базе из‑за неудовлетворительного состояния натурального газона.

«Рубин» не предоставил клубу‑гостю футбольное поле с необходимым оборудованием для тренировки — нарушение дисциплинарного регламента по необеспечению условий проведения матча.

Футболист «Пари НН» Медведев, уходя в подтрибунное помещение, сломал матчевый атрибут ударом ноги — тумбу под мяч.

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Все комментарии
Don Hose
Don Hose
сегодня в 14:53
Гостеприимства никакого, наказание будет справедливым.
z5e8v8ka7utr
z5e8v8ka7utr
сегодня в 14:10
Дело пахнет очередным штрафом.
от себя добавлю
от себя добавлю
сегодня в 13:59
НН в трех часах езды на автобусе до Казани, могли бы на своём поле позаниматься, тем более раз их уведомили, что поле не готово. КДК не знает чем ещё заняться, как тузик, который 00 лижет от безделья.
2pd73nv9mtqf
2pd73nv9mtqf
сегодня в 13:55
Для начала нужно посмотреть поля, на которых уже разрешили играть РПЛ!? Для примера: Самара, Тольятти, Волгоград, Ростов-на-Дону! Там и в мае то нельзя будет выходить на поле!
k6x4d4akdt46
k6x4d4akdt46
сегодня в 13:01
Нарушение серьёзное - надеюсь наказание тоже будет серьёзным.
Гость
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