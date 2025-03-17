Глава КДК: «„Рубин“ нарушил дисциплинарный регламент»

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сегодня, 12:56

Казанский «Рубин» допустил нарушение дисциплинарного регламента перед матчем 21‑го тура РПЛ с «Пари НН», так как не предоставил клубу из Нижнего Новгорода поле с необходимым оборудованием для проведения тренировки. Об этом источнику заявил глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) .

Ранее Telegram‑канал «Мутко против» сообщил, что «Пари НН» уведомил «Рубин» о намерении приехать в Казань заранее и провести предыгровую тренировку на естественном покрытии за день до матча, однако казанский клуб в официальном письме ответил, что не имеет возможности предоставить для тренировки поле на спортивной базе из‑за неудовлетворительного состояния натурального газона.