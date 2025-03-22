Фабрегас обсудил с Анчелотти будущее Нико Паса

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вчера, 12:01

Главный тренер «Комо» провёл встречу на базе «Реала» с , где была затронута тема будущего 20-летнего полузащитника .

Аргентинский футболист был приобретён итальянским клубом за 6,5 миллиона евро, однако «сливочным» по-прежнему принадлежит 50% прав на игрока.

У клуба есть опция выкупа Паса в течение следующих трёх лет: за 8 миллионов евро в 2025 году, за 9 миллионов – в 2026 году и за 10 миллионов – в 2027 году.

Фабрегас выразил желание оставить полузащитника в составе «Комо» ещё на один сезон. По данным источника, Анчелотти одобрил данное предложение.