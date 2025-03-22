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Фабрегас обсудил с Анчелотти будущее Нико Паса

вчера, 12:01

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас провёл встречу на базе «Реала» с Карло Анчелотти, где была затронута тема будущего 20-летнего полузащитника Николаса Паса.

Аргентинский футболист был приобретён итальянским клубом за 6,5 миллиона евро, однако «сливочным» по-прежнему принадлежит 50% прав на игрока.

У клуба есть опция выкупа Паса в течение следующих трёх лет: за 8 миллионов евро в 2025 году, за 9 миллионов – в 2026 году и за 10 миллионов – в 2027 году.

Фабрегас выразил желание оставить полузащитника в составе «Комо» ещё на один сезон. По данным источника, Анчелотти одобрил данное предложение.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:09
В Комо паренёк хорош. Годик ещё можно поиграть
shur
shur
вчера в 13:07
....Фабрегас отдаёт Пас на Анчелотти, тот не долго думая отдаёт Пас
обратно и так в течении года,какое полное взаимопонимание на поле!!!
drug01
drug01
вчера в 12:08
Значит еще годок поиграет а там будет видно!
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