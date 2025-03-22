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«Атлетико» хочет приобрести полузащитника «Вильярреала»

вчера, 09:46

Руководство «Атлетико» уверено, что 23-летний полузащитник «Вильярреала» Алекс Баэна станет важным игроком и органично впишется в тактическую схему главного тренера Диего Симеоне.

Однако, для успешного осуществления трансфера мадридскому клубу необходимо проявить настойчивость, поскольку ожидается повышенный интерес к игроку со стороны клубов Английской Премьер-Лиги.

Согласно условиям его действующего контракта, сумма отступных составляет 60 миллионов евро. Предполагается, что окончательная стоимость трансфера в результате переговоров будет не менее 50 миллионов евро.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:08
Да простят меня болельщики Атлетико, но Баэно вообще не под стиль игры матрасников!!! Ему больше подойдут условные Барселона, Арсенал, Сити, команды которые больше заточены под контроль мяча. Гризмана он не заменит, а под рамки Симеоне он не подойдет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:49
Опять двадцать пять, если, а может быть, еще и повышенный интерес со стороны клубов АПЛ. Вообщем никакой конкретики.
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