«Атлетико» хочет приобрести полузащитника «Вильярреала»

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вчера, 09:46

Руководство «Атлетико» уверено, что 23-летний полузащитник «Вильярреала» станет важным игроком и органично впишется в тактическую схему главного тренера .

Однако, для успешного осуществления трансфера мадридскому клубу необходимо проявить настойчивость, поскольку ожидается повышенный интерес к игроку со стороны клубов Английской Премьер-Лиги.

Согласно условиям его действующего контракта, сумма отступных составляет 60 миллионов евро. Предполагается, что окончательная стоимость трансфера в результате переговоров будет не менее 50 миллионов евро.