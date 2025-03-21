«Арсенал» лидирует в гонке за Николаса Уильямса

Лондонский «Арсенал» ведет переговоры о переходе вингера «Атлетика» Николаса Уильямса.
В настоящий момент «канониры» лидируют в гонке за подписание талантливого игрока, опережая мюнхенскую «Баварию». Сообщается, что лондонский клуб близок к завершению сделки.
Ранее интерес к Уильямсу проявляла «Барселона», но переговоры не увенчались успехом.
В это летнее ТО у него всё еще будет шанс перейти в Барселону, если те продадут Рафинью, но думаю бразилец сейчас один из лидеров Барсы и нет смысла его терять, так что остается всё тот же Арсенал, плюс Артета лично хочет подписания Неко....так что скорее всего будет у нас в новом сезоне еще один испанец
В это летнее ТО у него всё еще будет шанс перейти в Барселону, если те продадут Рафинью, но думаю бразилец сейчас один из лидеров Барсы и нет смысла его терять, так что остается всё тот же Арсенал, плюс Артета лично хочет подписания Неко....так что скорее всего будет у нас в новом сезоне еще один испанец