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«Арсенал» лидирует в гонке за Николаса Уильямса

вчера, 14:19

Лондонский «Арсенал» ведет переговоры о переходе вингера «Атлетика» Николаса Уильямса.

В настоящий момент «канониры» лидируют в гонке за подписание талантливого игрока, опережая мюнхенскую «Баварию». Сообщается, что лондонский клуб близок к завершению сделки.

Ранее интерес к Уильямсу проявляла «Барселона», но переговоры не увенчались успехом.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 06:43
Арсеналу нужен в первую очередь суперфорвард.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 16:15
Что вообще значит лидирует в гонке? Последними балаболили с представителями клуба или игрока? Предложили наивысшие материальные блага ради перехода игрока? Просто, все остальные ситуации имеют другие конкретные названия, мол, условились на "том-то-на-том-то", получили "добро" со стороны игрока или агента... а тут, понимаешь, формулу1 устроили в которой вообще нихрена не ясно... вы штоле пишите понятно чтоб было
вопрос_к_модератору
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:49
шикарный игрок и сразу в основу, если Арсенал добьется такого трансфера.
дриблинг и удар лучше, чем у Мартинелли и Троссарда вместе взятых.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:13
Интересно, а как определить, кто лидирует в гонке за игрока? Самому Уильямсу советую десять раз подумать, прежде чем дать положительный ответ Арсеналу - не каждый сможет заиграть в АПЛ. Атлетик же ему отлично подходит, да и в следующем сезоне будет играть в Лиге Чемпионов. Правда в Англии больше денег платят.
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:36
Эту новость крутят еще с прошлого летнего трансферного окна. Тогда впервые Арсенал сделал запрос, но игрок отказался, т.к хотел провести этот сезон в родном Атлетике и вроде как Барселона для него была первым выбором. Далее, Барселона как обычно столкнулась с финансовыми трудностями и игрок окончательно остался в Атлетике.
В это летнее ТО у него всё еще будет шанс перейти в Барселону, если те продадут Рафинью, но думаю бразилец сейчас один из лидеров Барсы и нет смысла его терять, так что остается всё тот же Арсенал, плюс Артета лично хочет подписания Неко....так что скорее всего будет у нас в новом сезоне еще один испанец
Гость
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