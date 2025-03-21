«Арсенал» лидирует в гонке за Николаса Уильямса

1742555960

вчера, 14:19

Лондонский «Арсенал» ведет переговоры о переходе вингера «Атлетика» .

В настоящий момент «канониры» лидируют в гонке за подписание талантливого игрока, опережая мюнхенскую «Баварию». Сообщается, что лондонский клуб близок к завершению сделки.

Ранее интерес к Уильямсу проявляла «Барселона», но переговоры не увенчались успехом.