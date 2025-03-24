Мексика впервые выиграла Лигу наций КОНКАКАФ. Канада стала 3-й

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вчера, 09:53

Сборная Мексики одержала победу над командой Панамы в финале Лиги наций КОНКАКАФ (2:1).

На 8-й минуте счёт открыл Рауль Хименес. На 45+2-й панамская сборная отыгралась — мяч с пенальти забил Адальберто Карраскуилья. На 90+2-й Хименес отметился ещё одним голом, реализовав одиннадцатиметровый.

Мексиканцы впервые в истории стали победителями турнира. В матче за 3-е место Канада обыграла США (2:1).