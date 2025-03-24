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Мексика впервые выиграла Лигу наций КОНКАКАФ. Канада стала 3-й

вчера, 09:53

Сборная Мексики одержала победу над командой Панамы в финале Лиги наций КОНКАКАФ (2:1).

На 8-й минуте счёт открыл Рауль Хименес. На 45+2-й панамская сборная отыгралась — мяч с пенальти забил Адальберто Карраскуилья. На 90+2-й Хименес отметился ещё одним голом, реализовав одиннадцатиметровый.

Мексиканцы впервые в истории стали победителями турнира. В матче за 3-е место Канада обыграла США (2:1).

Лига наций КОНКАКАФ основана в 2018 году.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 20:39
А ведь совсем недавно, Почетт заявил, что футбол США растёт и процветает!!! Наивный. Футбол, в котором работает недошварцман- АПРИОРИ развиваться не может- только регрессировать!!! Проиграть Канаде, которая кроме клюшки и шайбы ничего не видела- воистину достижение...
A.S.A
A.S.A ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:32
Это другой Хименес, он за Фулхэм играет, а в Милане Сантьяго Хименес, но вы правы, Милан забрал его за нормальные деньги
112910415
112910415
вчера в 13:32
Мексике слава !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:49
Хименес герой. Милан правильно сделал, что забрали форварда из ПСВ за нормальные деньги
Karkaz
Karkaz
вчера в 12:29
Вот он уровень игроков США. Даже Панама какая то играет в финале, а они
за 3 место проигрывают хоккейной Канаде)
9rztzhg77ush
9rztzhg77ush
вчера в 10:41
Повезло с соперником по финалу.
Вещий
Вещий
вчера в 10:36
Рауль – главный герой турнира. К дублю в полуфинале добавил дубль в главном матче....
brz9k679qkxy
brz9k679qkxy
вчера в 10:21
Американцы опозорились по полной.
cn8zrhn2ssj7
cn8zrhn2ssj7
вчера в 10:16
Для Мексики это огромный праздник, они достойны победы.
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:14
Мои поздравления сборной Мексики
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:05
Физрук Почеттино так хотел уничтожить Панаму, следуя повестке, что в итоге сам самоуничтожился, заняв на домашнем турнире последнее место.....
j69jz8pg2csf
j69jz8pg2csf
вчера в 09:59
Текила сейчас там льётся рекой
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