«Реал», «Арсенал» и «Ноттингем» проявляют интерес к защитнику «Ромы»

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вчера, 22:20

Ивуарийский защитник «Ромы» , который не пропустил ни одного матча в Серии А, может покинуть команду, если итальянский клуб не сумеет квалифицироваться в еврокубки.

По информации источника, игроком заинтересовались «Ноттингем Форест» и «Арсенал». В последнее время 25-летний футболист также привлекает внимание «Реала», который испытывает недостаток центральных защитников из-за многочисленных травм в оборонительной линии на протяжении текущего сезона.

«Рома» рассчитывает получить за игрока около 30 миллионов евро.