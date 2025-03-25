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«Реал», «Арсенал» и «Ноттингем» проявляют интерес к защитнику «Ромы»

вчера, 22:20

Ивуарийский защитник «Ромы» Обите Н'Дика, который не пропустил ни одного матча в Серии А, может покинуть команду, если итальянский клуб не сумеет квалифицироваться в еврокубки.

По информации источника, игроком заинтересовались «Ноттингем Форест» и «Арсенал». В последнее время 25-летний футболист также привлекает внимание «Реала», который испытывает недостаток центральных защитников из-за многочисленных травм в оборонительной линии на протяжении текущего сезона.

«Рома» рассчитывает получить за игрока около 30 миллионов евро.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:07
Рома сейчас может и увеличить цену за этого защитника.
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