Защитник «Эвертона» Брэнтуэйт может заменить Магуайра в МЮ

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вчера, 20:38

«Манчестер Юнайтед» планирует расстаться с 32-летним центральным защитником и приобрести на его место 22-летнего из «Эвертона», занимающего аналогичную позицию.

По данным источника, руководство «красных дьяволов» уже два трансферных окна пытается продать Магуайра, однако достичь соглашения не удаётся из-за высоких зарплатных запросов футболиста.

Отмечается, что приобретение Брэнтуэйта у «Эвертона» обойдётся «Манчестер Юнайтед» примерно в 80 млн фунтов.