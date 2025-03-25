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Защитник «Эвертона» Брэнтуэйт может заменить Магуайра в МЮ

вчера, 20:38

«Манчестер Юнайтед» планирует расстаться с 32-летним центральным защитником Харри Магуайром и приобрести на его место 22-летнего Джэрреда Брэнтуэйта из «Эвертона», занимающего аналогичную позицию.

По данным источника, руководство «красных дьяволов» уже два трансферных окна пытается продать Магуайра, однако достичь соглашения не удаётся из-за высоких зарплатных запросов футболиста.

Отмечается, что приобретение Брэнтуэйта у «Эвертона» обойдётся «Манчестер Юнайтед» примерно в 80 млн фунтов.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 08:37
Защитник хороший, но обойдётся слишком дорого. Да и не так уж всё ахово в центральной защите у Юнайтед. Не приоритетная цель! Голов пропущено на уровне топов АПЛ, а вот забито просто жуть как мало.
В клубе нет абсолютно центрального и флангового нападения. Забивает Бруну. Прежде всего нужно закупиться атакерами, цпз и латералями, а уже потом мечтать о стомиллионном цз.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 21:06
Как кто Харри 2.0, а лучше пусть холодильник остаётся, шкаф и сервант с хрусталём с голландского завода, три "богатыря" которых заслужил МЮ. Что не "богатырь" то к нашему берегу)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:02
Что за крамольные мысли - кто же может заменить Харри в МЮ ? )))
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