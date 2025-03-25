«Манчестер Юнайтед» планирует расстаться с 32-летним центральным защитником Харри Магуайром и приобрести на его место 22-летнего Джэрреда Брэнтуэйта из «Эвертона», занимающего аналогичную позицию.
По данным источника, руководство «красных дьяволов» уже два трансферных окна пытается продать Магуайра, однако достичь соглашения не удаётся из-за высоких зарплатных запросов футболиста.
Отмечается, что приобретение Брэнтуэйта у «Эвертона» обойдётся «Манчестер Юнайтед» примерно в 80 млн фунтов.
В клубе нет абсолютно центрального и флангового нападения. Забивает Бруну. Прежде всего нужно закупиться атакерами, цпз и латералями, а уже потом мечтать о стомиллионном цз.
В клубе нет абсолютно центрального и флангового нападения. Забивает Бруну. Прежде всего нужно закупиться атакерами, цпз и латералями, а уже потом мечтать о стомиллионном цз.