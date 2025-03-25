В шорт-лист «Ливерпуля» попали три игрока «Борнмута»

«Ливерпуль» проявляет интерес к трем игрокам «Борнмута»: защитникам Милошу Керкежу и Дину Хёйсену, а также крайнему нападающему Антуану Семеньо.
Сообщается, что «Ливерпуль» готов рассмотреть возможность обмена правого вингера Бена Доака в рамках сделки по приобретению новых игроков.
При этом отмечается, что Милош Керкеж рассматривается как потенциальный преемник 31-летнего Эндрю Робертсона.
Хёйсен интересен многим клубам, но там вроде как Реал готов уже подписать его и сам игрок мечтает игроть за Реал, так что тут шансов у Ливера меньше
Семеньо болельщик Арсенала и он находится в списке желаний нашего клуба и если Арсенал действительно пойдет за ним, то тут у Ливера тоже шансов становится меньше, а вот если Артета выберет другого игрока, то Ливерпуль идеальный вариант в АПЛ для Антуана
Хёйсен интересен многим клубам, но там вроде как Реал готов уже подписать его и сам игрок мечтает игроть за Реал, так что тут шансов у Ливера меньше
Семеньо болельщик Арсенала и он находится в списке желаний нашего клуба и если Арсенал действительно пойдет за ним, то тут у Ливера тоже шансов становится меньше, а вот если Артета выберет другого игрока, то Ливерпуль идеальный вариант в АПЛ для Антуана
Комментарии, по различным причинам, могут быть убраны из блока лучших.
Комментарии, по различным причинам, могут быть убраны из блока лучших.