В шорт-лист «Ливерпуля» попали три игрока «Борнмута»

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вчера, 21:07

«Ливерпуль» проявляет интерес к трем игрокам «Борнмута»: защитникам и , а также крайнему нападающему .

Сообщается, что «Ливерпуль» готов рассмотреть возможность обмена правого вингера в рамках сделки по приобретению новых игроков.

При этом отмечается, что Милош Керкеж рассматривается как потенциальный преемник 31-летнего .