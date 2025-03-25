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В шорт-лист «Ливерпуля» попали три игрока «Борнмута»

вчера, 21:07

«Ливерпуль» проявляет интерес к трем игрокам «Борнмута»: защитникам Милошу Керкежу и Дину Хёйсену, а также крайнему нападающему Антуану Семеньо.

Сообщается, что «Ливерпуль» готов рассмотреть возможность обмена правого вингера Бена Доака в рамках сделки по приобретению новых игроков.

При этом отмечается, что Милош Керкеж рассматривается как потенциальный преемник 31-летнего Эндрю Робертсона.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:15
Все троя отличные игроки, которые должны принести большие деньги в казну Борнмута. Из всех этих вариантов, скорее всего в Ливерпуль перейдет Керкеж. Венгр тот, кто нужен Ливерпулю, плюс они хорошие друзья с Собослайем думаю уговаривать игрока не придется
Хёйсен интересен многим клубам, но там вроде как Реал готов уже подписать его и сам игрок мечтает игроть за Реал, так что тут шансов у Ливера меньше
Семеньо болельщик Арсенала и он находится в списке желаний нашего клуба и если Арсенал действительно пойдет за ним, то тут у Ливера тоже шансов становится меньше, а вот если Артета выберет другого игрока, то Ливерпуль идеальный вариант в АПЛ для Антуана
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:08
Здравствуйте.

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