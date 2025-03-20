AFE призвала установить 72-часовой перерыв между матчами

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вчера, 23:00

Ассоциация испанских футболистов (AFE) призвала установить минимальный период отдыха в 72 часа между матчами.

Организация требовала этого в течение нескольких сезонов. Теперь она связалась со всеми учреждениями, ответственными за различные соревнования, как на национальном, так и на международном уровне, чтобы совместно принять необходимые меры для сохранения здоровья футболистов.