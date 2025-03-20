AFE призвала установить 72-часовой перерыв между матчами

Ассоциация испанских футболистов (AFE) призвала установить минимальный период отдыха в 72 часа между матчами.
Организация требовала этого в течение нескольких сезонов. Теперь она связалась со всеми учреждениями, ответственными за различные соревнования, как на национальном, так и на международном уровне, чтобы совместно принять необходимые меры для сохранения здоровья футболистов.
AFE предложила своё сотрудничество ФИФА, УЕФА, Ла Лиге, Лиге F и Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) для создания совместной работы.
и не только в Испании.
сейчас игрокам дух перевести некогда: каждый матч - топовый.
даже Барса - Осасуна)))))
серьезно, мнение врачей должно быть важным в этом вопросе
и не только в Испании.
сейчас игрокам дух перевести некогда: каждый матч - топовый.
даже Барса - Осасуна)))))
серьезно, мнение врачей должно быть важным в этом вопросе