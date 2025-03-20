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AFE призвала установить 72-часовой перерыв между матчами

вчера, 23:00

Ассоциация испанских футболистов (AFE) призвала установить минимальный период отдыха в 72 часа между матчами.

Организация требовала этого в течение нескольких сезонов. Теперь она связалась со всеми учреждениями, ответственными за различные соревнования, как на национальном, так и на международном уровне, чтобы совместно принять необходимые меры для сохранения здоровья футболистов.

AFE предложила своё сотрудничество ФИФА, УЕФА, Ла Лиге, Лиге F и Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) для создания совместной работы.

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Перевод с afe-futbol.com
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ah33g6hqa4g4
ah33g6hqa4g4
сегодня в 01:25
ФИФА на такое не подпишется. Ведь тогда уменьшится объём лопаты для сгрёба денег.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 00:18
Вероятно такие меры понадобятся скоро повсеместно в Европе как ответ на планомерное увеличение количества матчей которые командам приходится играть за сезон
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:17
давно пора вести такое правило.
и не только в Испании.
сейчас игрокам дух перевести некогда: каждый матч - топовый.
даже Барса - Осасуна)))))
серьезно, мнение врачей должно быть важным в этом вопросе
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