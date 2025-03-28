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Анчелотти: «Я люблю Бразилию, но у меня контракт с „Реалом“»

вчера, 18:37

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о возможной работе в роли наставника сборной Бразилии.

Звонили ли мне из Бразильской конфедерации футбола (CBF)? Нет, такого не было.

Роналдо сказал, что приглашал меня в сборную Бразилии? Не помню, чтобы я обсуждал это с Роналдо.

Хочу ли я остаться в клубе? В договоре все сказано четко. Мне нечего добавить к этому. Я люблю Бразилию, ее футболистов и фанатов, но у меня контракт с «Реалом».

То, что происходит на рынке, не имеет никакого значения. Я сосредоточен на нынешнем отрезке сезона, который крайне важен для нас. Моя работа заключается в том, чтобы сконцентрироваться на игроках и добиться наилучших результатов.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 23:35
Да и Анчелотти тоже любит поболтать)). Ему бы сборную Италии полюбить и их игроков))
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:32
Не исключает, что в будущем пойдёт туда.
Бразилии надо нормального тренера найти, а то нынешний вообще никакой.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:03
а может быть что Анчелотти проведет почти 5 лет в тюрьме))
это станет известно в 2 апреля.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:59
Лишь бы красиво всё закончилось
shlomo
shlomo
вчера в 19:31
Папа Карло в один миг развеял все "утиные истории"...:)))
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:10
Зачем этот геморрой Папе Карло на старости лет
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:10
Бразильцы любят болтать...
7p7f2qaqyf5w
7p7f2qaqyf5w
вчера в 19:00
Он сам знает где ему работать!??
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:57, ред.
Ну то есть любит одну, но женился на другой потому что денег и престижа больше. Классика 21го века. Не сказал же что Реал любит тоже, только про контракт сказал.

"Я конечно люблю Бразилию, но у меня контракт с дьяволом"
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