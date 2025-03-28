Анчелотти: «Я люблю Бразилию, но у меня контракт с „Реалом“»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о возможной работе в роли наставника сборной Бразилии.
Звонили ли мне из Бразильской конфедерации футбола (CBF)? Нет, такого не было.
Роналдо сказал, что приглашал меня в сборную Бразилии? Не помню, чтобы я обсуждал это с Роналдо.
Хочу ли я остаться в клубе? В договоре все сказано четко. Мне нечего добавить к этому. Я люблю Бразилию, ее футболистов и фанатов, но у меня контракт с «Реалом».
То, что происходит на рынке, не имеет никакого значения. Я сосредоточен на нынешнем отрезке сезона, который крайне важен для нас. Моя работа заключается в том, чтобы сконцентрироваться на игроках и добиться наилучших результатов.
Бразилии надо нормального тренера найти, а то нынешний вообще никакой.
Бразилии надо нормального тренера найти, а то нынешний вообще никакой.
это станет известно в 2 апреля.
это станет известно в 2 апреля.
"Я конечно люблю Бразилию, но у меня контракт с дьяволом"
"Я конечно люблю Бразилию, но у меня контракт с дьяволом"