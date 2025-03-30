Берта — новый спортивный директор «Арсенала»

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вчера, 13:46

Новым спортивным директором лондонского «Арсенала» назначен Андреа Берта.

Специалист с мая 2013 года по начало января 2025-го работал в мадридском «Атлетико», где занимал должности технического и спортивного директора. До этого он трудился в итальянских «Карпенедоло», «Парме» и «Дженоа».