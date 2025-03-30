Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Берта — новый спортивный директор «Арсенала»

вчера, 13:46

Новым спортивным директором лондонского «Арсенала» назначен Андреа Берта.

Специалист с мая 2013 года по начало января 2025-го работал в мадридском «Атлетико», где занимал должности технического и спортивного директора. До этого он трудился в итальянских «Карпенедоло», «Парме» и «Дженоа».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«РБ Лейпциг» отправил в отставку главного тренера
Вчера, 12:06
СлухиЧезаре Пранделли может вернуться в сборную Италии в новой роли
29 марта
ОфициальноИсполком Болгарского футбольного союза отклонил отставку тренера сборной
29 марта
ОфициальноДоривал Жуниор уволен с поста главного тренера сборной Бразилии
28 марта
Игрок «Астон Виллы» вошёл в совет директоров Евро-2028
28 марта
«Акрон» сменит генерального директора по окончании сезона
27 марта
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:41
Отбор на должность был тщательный, кандидатов было много, но в итоге выбор пал на итальянца, который в январе покинул Атлетико.
Изначально, фаворитом назывался Олабе из Сосьедада,но он был готов приступить к работе только летом, а Арченалу нужен был чиловек прямо сейчас!
Лично я хотел видеть на этой должности Эшворда, которого уволили из МЮ, как по мне, он топ специалист касаемо этой должности во всей Британии, но Дэн тоже был готов начать работу с лета, т.к ожидал несколько проектов и хотел выбрать более подходящий. Так же он хотел иметь решающий голос при выборе игроков, но в клубе это право оставили за Артетой!
И вот когда внезапно освободился Берта, он сразу же стал одним из фаворитов на эту должность, в итоге так и получилось и теперь поглядим на его работу. Лето обещает быть жарким и сложным....ждем
zs3aemft29b5
zs3aemft29b5
вчера в 17:08
Там где директора иностранцы надо полностью убирать бюджетное финансирование
Bad Listener
Bad Listener ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 15:52
Вот да, двояко всегда, вроде крутой послужной список, но почему ушёл с последнего места работы умалчивается. У меня такой же интерес по Кахигао в Спартаке, вроде в Арсенале даже работал, вообще красавчик, но почему так легко отпустили из Галатасарая непонятно раз такой классный специалист. Похоже единственный верный способ узнать это понаблюдать за его работой
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:47
наконец Арсенал нашел спорт.директора))
в Атлетико Берта довольно успешные трансферы провел.
ну кроме Жоау Феликса))) надеюсь, его не притащит из Челси в Арсенал
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:46
А почему из Атлетико ушёл?
yvvz6x772zx2
yvvz6x772zx2
вчера в 13:51
Опыт работы большой, удачи ему.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 