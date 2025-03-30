Берта — новый спортивный директор «Арсенала»

Новым спортивным директором лондонского «Арсенала» назначен Андреа Берта.
Специалист с мая 2013 года по начало января 2025-го работал в мадридском «Атлетико», где занимал должности технического и спортивного директора. До этого он трудился в итальянских «Карпенедоло», «Парме» и «Дженоа».
Изначально, фаворитом назывался Олабе из Сосьедада,но он был готов приступить к работе только летом, а Арченалу нужен был чиловек прямо сейчас!
Лично я хотел видеть на этой должности Эшворда, которого уволили из МЮ, как по мне, он топ специалист касаемо этой должности во всей Британии, но Дэн тоже был готов начать работу с лета, т.к ожидал несколько проектов и хотел выбрать более подходящий. Так же он хотел иметь решающий голос при выборе игроков, но в клубе это право оставили за Артетой!
И вот когда внезапно освободился Берта, он сразу же стал одним из фаворитов на эту должность, в итоге так и получилось и теперь поглядим на его работу. Лето обещает быть жарким и сложным....ждем
Изначально, фаворитом назывался Олабе из Сосьедада,но он был готов приступить к работе только летом, а Арченалу нужен был чиловек прямо сейчас!
Лично я хотел видеть на этой должности Эшворда, которого уволили из МЮ, как по мне, он топ специалист касаемо этой должности во всей Британии, но Дэн тоже был готов начать работу с лета, т.к ожидал несколько проектов и хотел выбрать более подходящий. Так же он хотел иметь решающий голос при выборе игроков, но в клубе это право оставили за Артетой!
И вот когда внезапно освободился Берта, он сразу же стал одним из фаворитов на эту должность, в итоге так и получилось и теперь поглядим на его работу. Лето обещает быть жарким и сложным....ждем