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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияГермания. Бундеслига 2024/2025

«РБ Лейпциг» отправил в отставку главного тренера

вчера, 12:06

«РБ Лейпциг» объявил об увольнении главного тренера Марко Розе. Также клуб покидают его помощники.

Спортивный директор клуба Марсель Шефер прокомментировал:

Мы очень долго верили в наше сотрудничество с Марко и его командой и до сих пор пытались сделать всё возможное, чтобы вместе изменить ситуацию к лучшему. Учитывая развитие событий и продолжающееся отсутствие результатов, мы все твердо убеждены, что нам нужен новый импульс в оставшейся части кампании, чтобы достичь наших целей на сезон. Мы хотели бы поблагодарить Марко и его тренерскую команду за последние два с половиной года, за успех, которого мы добились вместе, и за их преданность клубу.

Розе руководил командой с сентября 2022 года. На данный момент она занимает 6-е место в Бундеслиге, имея в активе 42 очка.

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Все комментарии
79356kzb647j
79356kzb647j
вчера в 17:10
Тут перспективы есть, правильное решение.
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:30
Думаю логично было бы доиграть сезон с ним
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:24
Не радуют результаты команды,вот и тренер в отставку.
adre
adre
вчера в 13:02
про Мюллера,пардон Миллера,помнит страна!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:46
Неожиданная отставка с учетом времени, возможностей команды и занимаемого места в турнирной таблице.
Ironigor
Ironigor ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 12:42
Пусть лучше до конца сезона попробуют ещё кого нибудь , а там видно будет . Тем более что целей уже никаких особых нет.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:40
Давно пора было. Как только провалил в групповом этапе лиги чемпионов, отправит в отставку.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:36
Все логично - решение из-за отсутствия результатов...
snym7zcrb6sp
snym7zcrb6sp
вчера в 12:33
С такими результатами отставка актуальна.
Capral
Capral
вчера в 12:23, ред.
Вобщем, ожидаемо, если смотреть на результаты. Но вот, что интересно, еще в прошлом году, ведущие специалисты Германии называли М.Розе- "тренером будущего"!!! И вот, отставка... Теперь, ему одна дорога- в США, к своему лучшему корешу шварцу, которого, кстати сказать, сам же, М.Розе и устроил в американский Р/Б, после позорного бегства шварца из Германии от болельщиков Герты...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 12:21
Юра разбушевался?) Или он к отставкам не имеет отношения?
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:08, ред.
А какие это у Лейпцига цели которые они ещё надеются успеть достичь? Уже март заканчивается. 5е место наверное
eza8qyaqa2t2
eza8qyaqa2t2
вчера в 12:08
Давно к этому дело шло
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