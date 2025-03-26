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Все игроки «Реала» получили бонус за проход «Атлетико» в Лиге чемпионов

вчера, 10:37
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗакончился после серии пенальти

«Реал» прошёл «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщается, за проход в 1/4 финала турнира президент «сливочных» Флорентино Перес выделил каждому футболисту команды бонус в размере 250 000 евро.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:27
реал заработал почти пол миллиарда.
и на бонус, и на премии, и на подкупы денег вагон))
это рычаги дергать и просить о сокращении зарплат. тут уровень другой.
протон
протон
вчера в 12:40
Лучший просто президент, надеюсь, оставит после себя такого же сильного преемника
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:37, ред.
За проход Арсенала как бонусные дела обстоять будут ?
Хотя да, - Лондон не соперник Мадриду.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:04
" Бонус - карман не ломит!" . )
Colchoneros
Colchoneros ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 11:25
Судья получил 2,5 ляма!
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 10:59
А судье?)
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:44
Президент так решил значит это правильно
Гость
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