Все игроки «Реала» получили бонус за проход «Атлетико» в Лиге чемпионов

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вчера, 10:37

«Реал» прошёл «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщается, за проход в 1/4 финала турнира президент «сливочных» выделил каждому футболисту команды бонус в размере 250 000 евро.