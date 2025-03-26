Все игроки «Реала» получили бонус за проход «Атлетико» в Лиге чемпионов

«Реал» прошёл «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
Как сообщается, за проход в 1/4 финала турнира президент «сливочных» Флорентино Перес выделил каждому футболисту команды бонус в размере 250 000 евро.
«Реал» прошёл «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
Как сообщается, за проход в 1/4 финала турнира президент «сливочных» Флорентино Перес выделил каждому футболисту команды бонус в размере 250 000 евро.
и на бонус, и на премии, и на подкупы денег вагон))
это рычаги дергать и просить о сокращении зарплат. тут уровень другой.
и на бонус, и на премии, и на подкупы денег вагон))
это рычаги дергать и просить о сокращении зарплат. тут уровень другой.
Хотя да, - Лондон не соперник Мадриду.
Хотя да, - Лондон не соперник Мадриду.