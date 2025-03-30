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Криштиану Роналду может перейти в «Челси» или «Манчестер Сити»

вчера, 19:17

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может вернуться в Англию.

Как сообщается, «Челси» или «Манчестер Сити» могут подписать контракт на месяц, чтобы он сыграл на клубном чемпионате мира этим летом.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 22:46
...неужели опытный Рон так соскучился по изысканному, до боли
невыносимому свисту и острых выкриков английских Ультра !!!
Bad Listener
Bad Listener ответ Hamman (раскрыть)
вчера в 22:25, ред.
Это всё похоже на отличный способ от УЕФА вести нечестную подковёрную игру с бизнес конкурентами коим для них является ФИФА. Выставить турнир под эгидой ФИФА посмешищем и унизить его таким вот несерьёзным отношением от европейских топ клубов как к какому то экспериментально-товарищескому турниру на который можно и старичков взять покуражиться, без каких то серьёзных амбиций и задач подойти к этому соревнованию. Очень подло и хитро, а главное концов никогда никто не найдёт, все всё будут понимать, но доказать что то будет невозможно. Высший пилотаж конечно, браво! Особенно это правдоподобно выглядит на фоне того что ФИФА как раз таки пытается конкурировать с УЕФА увеличивая призовой фонд своего турнира до внушительных денежных сумм. И я говорю щас об этих структурах именно как о бизнес организациях коими они конечно давно являются, а не как об организациях типа занимающихся вопросами футбола. Как организации занимающиеся вопросами футбола они конечно на одной стороне и сотрудничают по всем вопросам касающимся их обеих.
Hamman
Hamman
вчера в 21:39
Хз конечно, но лично я не вижу кому из фигурантов этой новости нужен такой контакт. Роналду? Ему и в СА сейчас комфортно. Не тот возраст у него чтобы сейчас ради непонятно чего напрягаться. Ради клубного чемпионата мира? У него их 4(!) Рону сейчас нужно спокойное, умиротворённое, без потрясений завершение карьеры. Не думаю что он сейчас готов на авантюрные решения.
МС или Челси? МС сейчас не Роналду нужен, а хороший психолог. Команда которой по силам доминировать во всех турнирах в которых участвует, проигрывает всем подряд. Не до Роналду им сейчас.
Челси уже несколько сезонов бледная тень себя прежней. Команде нужна глубокая перестройка, пересмотр вектора развития клуба. Роналду им в этом точно не поможет.
RM_35
RM_35
вчера в 21:27, ред.
тогда уже проще перейти в другой клуб из саудовцев, который участвует в КЧМ!!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:53, ред.
Единственный большой клуб Европы, который может принять Роналду это Реал и то сливочные его примут только ради одного прощального матча, а так он им и даром не нужен и даже за деньги не нужен.
Данная инфа это не уважение к Челси и МС, хотя фанаты португальца охотно верят в подобную фантастику, хотя ещё недавно поверить не могли, что он может оказаться в Интере Майами, говорили, что это "утка".
Если сравнивать, то это примерно так
Мс, Челси это примерно 0,000000001 %
Интер Майами 50%.
9j9e4e9u3gft
9j9e4e9u3gft
вчера в 20:52
Неудачная какая-то идея, Криш может и хочет поучаствовать, но клубам то это зачем,не вижу смысла
Dauletbek
Dauletbek ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 20:40
Ну. Зачем Челси или МС чтобы кому-то угодить заключать контракт...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:31
На бред смахивает
He Э Г О И СТ
He Э Г О И СТ
вчера в 20:30
Видно жжёт у Авейру, что он выпадет из поля зрения во время этого турнира.. 🤭🤣
112910415
112910415
вчера в 20:20
забавная идея
shlomo
shlomo
вчера в 20:11
Что то рановато утки полетели... до лета еще далеко...
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 19:43
Ещё ведь не 1 апреля !
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:40
Это уже какая то хрень! На месяц !!! Разве есть такие контракты?
протон
протон
вчера в 19:22
Тем интереснее будет посмотреть
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 19:21
Контракт на месяц это уже что-то из другого спорта. Профит? Сити сейчас и с Холандом мало кого побеждает, а Челси не поможет ни один фаворит ЗМ сейчас. Будет рофл если это произойдет и команда вылетит сразу же.
Гость
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