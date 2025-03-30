Криштиану Роналду может перейти в «Челси» или «Манчестер Сити»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может вернуться в Англию.
Как сообщается, «Челси» или «Манчестер Сити» могут подписать контракт на месяц, чтобы он сыграл на клубном чемпионате мира этим летом.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может вернуться в Англию.
Как сообщается, «Челси» или «Манчестер Сити» могут подписать контракт на месяц, чтобы он сыграл на клубном чемпионате мира этим летом.
МС или Челси? МС сейчас не Роналду нужен, а хороший психолог. Команда которой по силам доминировать во всех турнирах в которых участвует, проигрывает всем подряд. Не до Роналду им сейчас.
Челси уже несколько сезонов бледная тень себя прежней. Команде нужна глубокая перестройка, пересмотр вектора развития клуба. Роналду им в этом точно не поможет.
МС или Челси? МС сейчас не Роналду нужен, а хороший психолог. Команда которой по силам доминировать во всех турнирах в которых участвует, проигрывает всем подряд. Не до Роналду им сейчас.
Челси уже несколько сезонов бледная тень себя прежней. Команде нужна глубокая перестройка, пересмотр вектора развития клуба. Роналду им в этом точно не поможет.