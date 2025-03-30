Криштиану Роналду может перейти в «Челси» или «Манчестер Сити»

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вчера, 19:17

Нападающий «Аль-Насра» может вернуться в Англию.

Как сообщается, «Челси» или «Манчестер Сити» могут подписать контракт на месяц, чтобы он сыграл на клубном чемпионате мира этим летом.