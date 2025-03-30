«Манчестер Сити» предложит 125 млн фунтов за Вирца

«Манчестер Сити» первоначально рассматривал возможность возвращения полузащитника «Реала» Джуда Беллингема в Англию. Однако стало известно о нежелании игрока покидать мадридский клуб.
В связи с этим «Манчестер Сити» отказался от трансфера Беллингема и обратил своё внимание на хавбека «Байера» Флориана Вирца.
«Манчестер Сити» готов предложить за трансфер немца 125 миллионов фунтов, что может сделать его самым дорогим трансфером в истории «горожан».
Дело даже не в сумме, а в качестве игрока. Вирц не стоит этих денег, ничего гениального в нем нет. Способный футболист, играющий на своем бундеслиговском уровне и не более того. МС и Байер- разные клубы, а Гвард и зелёный Алонсо- разные тренеры. Отсюда вывод- никуда Вирц не уйдет, если да- то в Баварию, что тоже под вопросом...
Дело даже не в сумме, а в качестве игрока. Вирц не стоит этих денег, ничего гениального в нем нет. Способный футболист, играющий на своем бундеслиговском уровне и не более того. МС и Байер- разные клубы, а Гвард и зелёный Алонсо- разные тренеры. Отсюда вывод- никуда Вирц не уйдет, если да- то в Баварию, что тоже под вопросом...
А если упадут и спонсорские выплаты, то футбол потеряет в зрелищности, не будут строиться такие крутые арены и так далее. Так что футбол живет согласно рыночным отношениям.
А если упадут и спонсорские выплаты, то футбол потеряет в зрелищности, не будут строиться такие крутые арены и так далее. Так что футбол живет согласно рыночным отношениям.
Куда катится этот футбольный мир. 🤔
А ведь он может и не заиграть вовсе.
Куда катится этот футбольный мир. 🤔
А ведь он может и не заиграть вовсе.
затем вернулся. помог Байеру завоевать чемпионство. и снова травма.
лучше продать Вирца)))
столько денег вряд ли предложат Реал и Бавария
затем вернулся. помог Байеру завоевать чемпионство. и снова травма.
лучше продать Вирца)))
столько денег вряд ли предложат Реал и Бавария