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«Манчестер Сити» предложит 125 млн фунтов за Вирца

сегодня, 00:19

«Манчестер Сити» первоначально рассматривал возможность возвращения полузащитника «Реала» Джуда Беллингема в Англию. Однако стало известно о нежелании игрока покидать мадридский клуб.

В связи с этим «Манчестер Сити» отказался от трансфера Беллингема и обратил своё внимание на хавбека «Байера» Флориана Вирца.

«Манчестер Сити» готов предложить за трансфер немца 125 миллионов фунтов, что может сделать его самым дорогим трансфером в истории «горожан».

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 10:29, ред.
Приветствую, Юрий!!!
Дело даже не в сумме, а в качестве игрока. Вирц не стоит этих денег, ничего гениального в нем нет. Способный футболист, играющий на своем бундеслиговском уровне и не более того. МС и Байер- разные клубы, а Гвард и зелёный Алонсо- разные тренеры. Отсюда вывод- никуда Вирц не уйдет, если да- то в Баварию, что тоже под вопросом...
Igo0rek
Igo0rek ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 10:14, ред.
Никуда он не катится, и в этих суммах нет ничего сверхъестественного. В футбол все больше и больше инвестируется денег. С каждым годом спонсорские контракты и ТВ права растут в цене. Было бы странно, если в клуб от спонсоров идут сотни миллионов евро, а трансферы стоят максимум пару десятков миллионов, и зарплаты оставались на уровне пары десятков тысяч евро. Так не бывает. Получается футболисты пашут, гробят здоровье на поле, и им перепадают копейки, а владельцы клубов будут получать сотни миллионов себе в карман.
А если упадут и спонсорские выплаты, то футбол потеряет в зрелищности, не будут строиться такие крутые арены и так далее. Так что футбол живет согласно рыночным отношениям.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 08:50
Не нужен он МС. Таких разговоров и сплетен ещё будет немало...Не знаю про Баварию, но МС, точно переплачивать не будет- не стоит он таких денег.
8zuwnw5rmt72
8zuwnw5rmt72
сегодня в 07:29
Просто фантастическая сумма за не столь сильного игрока.
ktns4jvbvg2m
ktns4jvbvg2m
сегодня в 07:00
Горожане в кризисе. Пришла пора что-то менять.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 06:27
2 000 однокомнатных квартир в Новосибирске, 6 000 Лады Веста, 80-т миллионов олюторских селёдин из Пятёрочки...
Куда катится этот футбольный мир. 🤔
А ведь он может и не заиграть вовсе.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 05:07
Ну для Реала это копейки
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 03:02
Бавария , конечно, до конца поборется чтоб Вирц перехал в Мюнхен. Но вряд ли Байер продаст его Баварию. МанСити готов переплатили и предложит немцу личный контракт с уникальными условиями..наравне с Холланда. Реал конечно, свое замутил бы, что Перес все хочет бесплатно. Это же Реал.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:58
А эти всё деньгами швыряются.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 02:24
Каждая новая травме не прибавляет здоровья, тем более, если уже были кресты. Бавария может его купить, но точно переплачивать не будет.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 02:22
Сомнительно это всё. Не думаю, что МС будет платить такое огромные деньги за травмированного игрока.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:42
у Вирца уже была травма - кресты.
затем вернулся. помог Байеру завоевать чемпионство. и снова травма.
лучше продать Вирца)))
столько денег вряд ли предложат Реал и Бавария
Capral
Capral
сегодня в 00:39
БРЕД, не верю!!! Такие бабки за среднего игрока?! Не верю!!! Еще неизвестно, какой он вернется после травмы... Очередная утка. Наверняка завтра будет опровержение.
Гость
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