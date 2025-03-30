«Манчестер Сити» предложит 125 млн фунтов за Вирца

1743283188

сегодня, 00:19

«Манчестер Сити» первоначально рассматривал возможность возвращения полузащитника «Реала» в Англию. Однако стало известно о нежелании игрока покидать мадридский клуб.

В связи с этим «Манчестер Сити» отказался от трансфера Беллингема и обратил своё внимание на хавбека «Байера» .

«Манчестер Сити» готов предложить за трансфер немца 125 миллионов фунтов, что может сделать его самым дорогим трансфером в истории «горожан».