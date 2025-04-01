Карпин рассказал, чем руководствовался при выборе состава сборной в марте

Главный тренер сборной России рассказал о подготовке и выборе состава национальной команды на матчи против Гренады (5:0) и Замбии (5:0).

Подготовка шла хорошо. Даже с точки зрения того, что на неё есть время. Матчи 19 и 25 марта, практически полноценный недельный цикл подготовки к Замбии. Конечно, времени всё равно не хватает, за одну тренировку отработать оборону или атаку полностью невозможно. Но это не сравнится с тем, что было у нас перед игрой с Гренадой, когда на всё был один день.

Ещё 15–16 марта шёл тур, а уже 17‑го числа мы приступили к тренировкам в Новогорске. И выбор состава на Гренаду делался больше исходя из физического состояния ребят, чем из каких‑либо других критериев. Те, кто сыграли 15‑го в чемпионате, сыграли 19‑го за сборную. А кто играл 16 марта — 25‑го с Замбией.