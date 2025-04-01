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Карпин рассказал, чем руководствовался при выборе состава сборной в марте

вчера, 12:09

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о подготовке и выборе состава национальной команды на матчи против Гренады (5:0) и Замбии (5:0).

Подготовка шла хорошо. Даже с точки зрения того, что на неё есть время. Матчи 19 и 25 марта, практически полноценный недельный цикл подготовки к Замбии. Конечно, времени всё равно не хватает, за одну тренировку отработать оборону или атаку полностью невозможно. Но это не сравнится с тем, что было у нас перед игрой с Гренадой, когда на всё был один день.

Ещё 15–16 марта шёл тур, а уже 17‑го числа мы приступили к тренировкам в Новогорске. И выбор состава на Гренаду делался больше исходя из физического состояния ребят, чем из каких‑либо других критериев. Те, кто сыграли 15‑го в чемпионате, сыграли 19‑го за сборную. А кто играл 16 марта — 25‑го с Замбией.

Ранее Карпин ответил на вопрос, что его мотивирует оставаться на посту главного тренера сборной России.

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Все комментарии
jb2smcqhpsdz
jb2smcqhpsdz ответ svx29269h222 (раскрыть)
вчера в 13:39
Физическое состояния в номре? Значит подходит!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:18
Решил что пора оправдываться перед всеми оправдываясь тем самым перед самим собой и себя убеждая в правильности принимаемых им решений. Возможно столкнулся с критикой, ведь она имеет место быть. Мне вот искренне не понятно почему сборную превратили в проходной двор и какой у неё основной состав. Ощущение возникает что Валера просто плевать хотел на это всё и делает что в голову взбредёт. Карпин просто понял что пришла пора заземлиться и найти разумных оправданий своим поступкам, а то уже совсем в раж вошёл.
adekvat
adekvat
вчера в 12:50
Что мотивирует? Зарплата, ни каких рисков, возможность на халяву побить несколько рекордов со сборной.
svx29269h222
svx29269h222
вчера в 12:12
Дзюбу, конечно, взял по любви.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:11
А зачем объясняться, тренер выполняет свою работу...
Гость
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