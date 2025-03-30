Безуглов удивился новости о включении себя в медицинский комитет РФС

Руководитель медицинского штаба ЦСКА в своём Telegram-канале прокомментировал новость Российского футбольного союза о включении себя в состав медицинского комитета организации.

Исполнительный комитет РФС утвердил составы различных комитетов 28 марта.

С большим удивлением обнаружил себя в новом составе медицинского комитета РФС . Никто про это не сообщал и согласия моего не получал. Такая же ситуация ещё минимум с тремя «членами» комитета.

Участвовать в этом, конечно, не собираюсь. А новому составу медицинского комитета хочется пожелать плодотворной и активной работы на пользу всего российского футбола. Благо, у них будет пример того, как это делалось предыдущие несколько лет.

И остаётся только один вопрос: чем составителю списка членов комитета не угодил выдающийся российский врач Дмитрий Николаевич Дзукаев, который поставил на ноги десятки «футбольных людей» – судей, футболистов, тренеров и, в том числе, руководителей российского футбола? Он для нашего футбола сделал в десятки раз больше, чем любой потенциальный составитель списка.