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Безуглов удивился новости о включении себя в медицинский комитет РФС

вчера, 13:59

Руководитель медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов в своём Telegram-канале прокомментировал новость Российского футбольного союза о включении себя в состав медицинского комитета организации.

Исполнительный комитет РФС утвердил составы различных комитетов 28 марта.

С большим удивлением обнаружил себя в новом составе медицинского комитета РФС. Никто про это не сообщал и согласия моего не получал. Такая же ситуация ещё минимум с тремя «членами» комитета.

Участвовать в этом, конечно, не собираюсь. А новому составу медицинского комитета хочется пожелать плодотворной и активной работы на пользу всего российского футбола. Благо, у них будет пример того, как это делалось предыдущие несколько лет.

И остаётся только один вопрос: чем составителю списка членов комитета не угодил выдающийся российский врач Дмитрий Николаевич Дзукаев, который поставил на ноги десятки «футбольных людей» – судей, футболистов, тренеров и, в том числе, руководителей российского футбола? Он для нашего футбола сделал в десятки раз больше, чем любой потенциальный составитель списка.

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Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 18:06
В рфс полно "случайных" блатных членов, даже в вице-президентах. Например: дочь Юмашева - очень ценный футбольный специалист и т.д. и т.п.
syq9bjmyfu3t
syq9bjmyfu3t
вчера в 15:08
Не включили бы в Комитет, была бы та же самая истерия.
SHMEL
SHMEL
вчера в 15:00
Сидят в РФС порты протирают почём за зря и занимаются очковтирательством
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:48
А что же теперь делать, отказываться?
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:48
Больше всего бросается в глаза , острый тон медика - Безуглов конечно в своём заявлении как может сглаживает "острые углы" , но явно негодует . Эдуард , конечно в теме и прекрасно представляет специфику "работы" данного комитета и видно "чаша терпения" его переполнилась и он решил высказаться через телеграмм по поводу всего этого чиновничьего бардака - который в РФС в порядке вещей . Короче - "творят , что хотят"!
c2bsk4xbjckx
c2bsk4xbjckx
вчера в 14:41
Другой бы только радовался.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:15
А что, Безуглова включили в Медицинский комитет РФС без согласования лично с ним и с его клубом? Разве такое возможно? Может просто чиновники Российского футбольного союза перетрудились, тяжело им работать. Надо отдыхать, не берегут себя.
протон
протон
вчера в 14:11
Бурная деятельность РФС. Деньги выделены - деньги освоены. Задание Родины выполнено))
Гость
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