Месси может вернуться на поле в ближайшем матче «Интер Майами»

Главный тренер «Интер Майами» рассказал о готовности нападающего к ближайшему матчу команды с «Филадельфией» в МЛС .

Футболист из-за мышечной проблемы пропустил мартовские игры сборной Аргентины.

Маскерано добавил, что был принят прогрессивный подход к реабилитации форварда:

Ну, мы действовали постепенно. Лео — особенный игрок в этом смысле, игрок, которого, конечно, иногда нужно сдерживать, чтобы он не рисковал, но он также очень хорошо знает своё тело, и реальность такова, что он тренируется всё больше и больше. Он проводит больше тренировок с нами, и сегодня, даст Бог, он проведёт всю тренировку.