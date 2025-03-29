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Месси может вернуться на поле в ближайшем матче «Интер Майами»

вчера, 08:51
Интер МайамиЛоготип футбольный клуб Интер Майами2 : 1Логотип футбольный клуб Филадельфия ЮнионФиладельфия ЮнионМатч завершен

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано рассказал о готовности нападающего Лионеля Месси к ближайшему матчу команды с «Филадельфией» в МЛС.

Футболист из-за мышечной проблемы пропустил мартовские игры сборной Аргентины.

Лео в порядке, дай Бог, и если не произойдёт ничего странного, он будет включен в заявку на матч.

Маскерано добавил, что был принят прогрессивный подход к реабилитации форварда:

Ну, мы действовали постепенно. Лео — особенный игрок в этом смысле, игрок, которого, конечно, иногда нужно сдерживать, чтобы он не рисковал, но он также очень хорошо знает своё тело, и реальность такова, что он тренируется всё больше и больше. Он проводит больше тренировок с нами, и сегодня, даст Бог, он проведёт всю тренировку.

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Все комментарии
shur
shur ответ bw8dkkpqk6f4 (раскрыть)
вчера в 16:39
...скорей всего на 90-той минуте и выйдет...!!!
112910415
112910415
вчера в 11:37
вот и славно, трам-пам-пам !
lotsman
lotsman
вчера в 09:48
".............если не произойдёт ничего странного.........."
А чего странного может произойти? Что под этим подразумевается?)
bw8dkkpqk6f4
bw8dkkpqk6f4
вчера в 09:37
Скорее всего на 90 минут не хватит.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 09:25
Свежие новости.
Роналду ведёт переговоры с Интер Майами по поводу перехода летом 2025 года.
Фанаты португальца на пороге грандиозного шухера, посмотрим, что они скажут про уровень американской лиги.
Почему Роналду может перейти в Интер Майами?
Ну, тут много факторов за.
Роналду хочет сыграть на клубном чемпионате мира 2025, который пройдёт в США.
Чемпионат мира 2026 пройдёт опять же в США и это продвежение себя любимого.
Ну и наверное один из главных факторов это Месси и Роналду в одной команде.
Вы представляете сколько можно поднять с этого денег, а американцы из такого умеют делать деньги. Это вам не шейхи, которые просто платят.
Шумиха будет грандиознейшей.
yv4fv7sstrtn
yv4fv7sstrtn
вчера в 09:07
Царь сам решает когда ему выходить, а когда нет.
k5kzhpuenu5r
k5kzhpuenu5r
вчера в 09:03
Пора на пенсию уходить, а то все больше будет желания отлежаться.
Ironigor
Ironigor
вчера в 08:57
Всё может быть. А вот время точно покажет когда он соизволит выйти на поле.
vbk5ycbv45qr
vbk5ycbv45qr
вчера в 08:54
Отлежался на диване, сил набрался
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