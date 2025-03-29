Месси может вернуться на поле в ближайшем матче «Интер Майами»

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано рассказал о готовности нападающего Лионеля Месси к ближайшему матчу команды с «Филадельфией» в МЛС.
Футболист из-за мышечной проблемы пропустил мартовские игры сборной Аргентины.
Лео в порядке, дай Бог, и если не произойдёт ничего странного, он будет включен в заявку на матч.
Маскерано добавил, что был принят прогрессивный подход к реабилитации форварда:
Ну, мы действовали постепенно. Лео — особенный игрок в этом смысле, игрок, которого, конечно, иногда нужно сдерживать, чтобы он не рисковал, но он также очень хорошо знает своё тело, и реальность такова, что он тренируется всё больше и больше. Он проводит больше тренировок с нами, и сегодня, даст Бог, он проведёт всю тренировку.
А чего странного может произойти? Что под этим подразумевается?)
А чего странного может произойти? Что под этим подразумевается?)
Роналду ведёт переговоры с Интер Майами по поводу перехода летом 2025 года.
Фанаты португальца на пороге грандиозного шухера, посмотрим, что они скажут про уровень американской лиги.
Почему Роналду может перейти в Интер Майами?
Ну, тут много факторов за.
Роналду хочет сыграть на клубном чемпионате мира 2025, который пройдёт в США.
Чемпионат мира 2026 пройдёт опять же в США и это продвежение себя любимого.
Ну и наверное один из главных факторов это Месси и Роналду в одной команде.
Вы представляете сколько можно поднять с этого денег, а американцы из такого умеют делать деньги. Это вам не шейхи, которые просто платят.
Шумиха будет грандиознейшей.
Роналду ведёт переговоры с Интер Майами по поводу перехода летом 2025 года.
Фанаты португальца на пороге грандиозного шухера, посмотрим, что они скажут про уровень американской лиги.
Почему Роналду может перейти в Интер Майами?
Ну, тут много факторов за.
Роналду хочет сыграть на клубном чемпионате мира 2025, который пройдёт в США.
Чемпионат мира 2026 пройдёт опять же в США и это продвежение себя любимого.
Ну и наверное один из главных факторов это Месси и Роналду в одной команде.
Вы представляете сколько можно поднять с этого денег, а американцы из такого умеют делать деньги. Это вам не шейхи, которые просто платят.
Шумиха будет грандиознейшей.