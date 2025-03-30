Отцы и дети. Они выступали за один клуб

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сегодня, 01:05

Не только Холанды и Симеоне.

Дети часто идут по стопам своих родителей. Но не всегда это приводит их к успеху. Ведь мы часто говорим о том, что топовые футболисты – это «штучный товар». Тем не менее, бывает так, что и отцы, и их дети добиваются приличных высот, оказываясь в солидной команде. Для этого должно многое сложиться. Посмотрим на наиболее яркие примеры.

Альф-Инге и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

Надо отметить, что до появления Эрлинга в «Манчестер Сити» мало кто помнил про Альфа-Инге. Этот норвежский полузащитник успел поиграть за «Ноттингем Форест», «Лидс», занесло его как-то давно и к «горожанам». Когда Холанд-старший выступал в Англии, у него и родился Эрлинг. Вряд ли Альф-Инге тогда подозревал, что этот ребенок станет одним из самых результативных нападающих мира и будет защищать цвета «Сити», который стал одной из самых грозных команд в Европе.

Диего и Джулиано Симеоне («Атлетико»)

А это один из самых последних заметных примеров. Диего Симеоне, который уже давно тренирует «Атлетико», ранее играл за мадридцев на протяжении всего лишь двух сезонов. Как тренер он внес гораздо больший вклад. А его сын Джулиано успел за это время подрасти, поиграл за молодежный состав «матрасников», побывал в аренде в «Сарагосе» и «Алавесе», а в текущем сезоне играет уже в основе «Атлетико» под руководством своего отца.

Чезаре, Паоло и Даниэль Мальдини («Милан»)

А тут целая династия. Паоло Мальдини – один из величайших защитников в истории и один из лучших игроков «Милана» за все время. Он сыграл более 700 матчей за «россонери». После его ухода клуб вывел из обращения номер «3». Отец Паоло, Чезаре, тоже был известным защитником, который брал Серию А и Кубок Европейских чемпионов. Да и сын Паоло, Даниэль, который уже выступает на позиции атакующего полузащитника, начинал карьеру в «Милане» и был частью команды, выигравшей Серию А в 2022 году. Но закрепиться там не смог и после нескольких аренд перебрался в «Монцу».

Карлес и Серхио Бускетс («Барселона»)

Обладатель Кубка мира и чемпион Европы в составе сборной Испании, Серхио Бускетс выиграл более 30 трофеев за время карьеры в «Барселоне». Вместе с Андресом Иньестой и Хави он входит в число лучших полузащитников в ее истории, наверное. Но и отец Серхио, Карлес, играл в первой команде «Барселоны». Правда, в воротах. Он выделялся тем, что носил штаны вместо шорт и активно играл ногами.

Перико, Хаби и Микель Алонсо («Реал Сосьедад»)

Одним из величайших полузащитников своего поколения был Хаби Алонсо. Он прошел путь от молодежки «Реала Сосьедад» до «Ливерпуля», «Реала» и «Баварии», сделав впечатляющую карьеру. А его отец, Перико, выиграл два чемпионства в Испании с «Реалом Сосьедад» в начале 1980-х, прежде чем добиться успеха с «Барселоной». Мало кто знает, что у Хаби Алонсо есть брат Микель, который тоже из системы «Реала Сосьедад», где находился с 1999 по 2008 год.

Лилиан и Кефрен Тюрам («Монако» и «Ювентус»)

Есть такие отцы и дети, которые вместе прошли не один клуб. Тюрамы к ним относятся. Лилиан начинал карьеру в «Монако», а потом провел десять лет в Серии А, выступая за «Парму» и «Ювентус». С обоими клубами он брал трофеи. Обладатель Кубка мира и чемпион Европы со сборной Франции был одним из лучших защитников своего поколения. У него оказались и сыновья талантливыми – Маркус и Кефрен. Но с первым пути разошлись, а второй прошел через те же клубы. Кефрен начинал карьеру в «Монако», а заявил о себе громко в «Ницце». После пяти успешных сезонов на юге Франции он перебрался в «Ювентус».

Патрик и Джастин Клюйверт («Аякс» и «Валенсия»)

Похожим образом сложился путь и голландских звезд. Патрик Клюйверт – большая легенда «Аякса». Он забил победный гол в финале Лиги чемпионов 1995 года в ворота «Милана». Потом играл за него же, а также за «Барселону». Был у него и сезон в «Валенсии». А его сын Джастин тоже начинал карьеру в «Аяксе», с которым оказался в финале Лиги Европы в 2017 году. Позже играл за «Рому». И тоже один сезон провел в «Валенсии». Так что и тут два совпадения.

Йохан и Хорди Кройф («Барселона»)

Давайте останемся на голландской волне. Есть и еще легенды оттуда. У Хорди не было других вариантов, на самом деле. Он родился, когда его отец Йохан выступал за «Барселону», получил соответствующее имя и прошел через молодежную систему этого клуба, когда Йохан уже тренировал на «Камп Ноу». Хорди не мог дотянуться до легендарного уровня своего отца, но провел за каталонцев более 50 матчей, забив 11 мячей за два сезона. Покинул клуб он вместе с родителем, присоединившись к «Манчестер Юнайтед» в 1996 году.

Дэнни и Дэйли Блинд («Аякс»)

Видимо, у голландцев это традиция. Еще одна известная семья. Ее связывает «Аякс». Дэнни провел там 13 сезонов, выиграв множество трофеев с амстердамцами и став одним из лучших защитников своего поколения. Его сын Дэйли два раза заходил в «Аякс», проводя там много сезонов. С ним он взял семь чемпионских титулов. Интересно, что ему удалось под руководством отца и в сборной Нидерландов поиграть.

Петер и Каспер Шмейхель («Манчестер Сити»)

Снова к «горожанам». У многих Петер Шмейхель ассоциируется с «Манчестер Юнайтед», где он провел восемь успешных сезонов в 1990-х. Но завершал он свою карьеру в сезоне-2002/03 в составе «Сити». А его сын, который тоже стал вратарем, присоединился к молодежке «горожан» в 2002 году. За основную команду он дебютировал в 2007-м, но сыграл всего 10 официальных матчей, после чего закрепился в «Лестере», с которым взял сенсационный чемпионский титул.

Энрико и Федерико Кьеза («Фиорентина»)

Энрико был одним из лучших нападающих Италии на рубеже веков. Он провел три года в «Фиорентине», забив 45 мячей в 85 матчах. Его сын Федерико начинал карьеру во Флоренции, где провел более 150 матчей, забив 34 мяча. В 2020 году он перебрался в «Ювентус», а теперь оказался в «Ливерпуле».

Фрэнк и Фрэнк Лэмпард («Вест Хэм»)

Тут совпали даже имена. Фрэнк Лэмпард-старший – это легенда «Вест Хэма». Он сыграл за него 660 матчей между 1967-м и 1985 годом, выиграл два Кубка Англии. Бывший левый защитник «молотобойцев» также семь лет проработал в тренерском штабе. За это время его сын Фрэнк прошел через молодежную систему клуба. Он сыграл в итоге 187 матчей за основу, забил 39 мячей, а в 2001 году перебрался в «Челси», где тоже стал легендой, проведя 12 сезонов там.