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«Пари НН» обратился в ЭСК по итогам матча с «Химками»

вчера, 18:19
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки2 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

«Пари НН» направил запрос в ЭСК РФС с просьбой дать оценку эпизоду, связанному с назначением пенальти в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги против «Химок» (0:2). Об этом сообщил спортивный директор клуба Александр Удальцов.

Один из голов был забит Лукасом Верой с пенальти, назначенного после того, как мяч попал в руку полузащитника «Пари НН» Мамаду Майга. Судейство матча осуществляла бригада во главе с Евгением Кукуляком.

ФК «Пари НН» обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку эпизоду с назначенным пенальти в наши ворота в матче с «Химками». Мы не ищем оправданий в судействе, просто пытаемся понять логику принятия тех или иных решений. Недавно в Лиге чемпионов был абсолютно идентичный эпизод в матче «Байер» — «Зальцбург», где украинская судейская бригада тоже назначила пенальти, после чего УЕФА официально признал это ошибкой.

При этом хочется отметить, что мы не до конца понимаем, как работает система назначений арбитров. В 18‑м туре этот же арбитр, Евгений Кукуляк, допускает грубую ошибку, засчитывая мяч в наши ворота в матче со «Спартаком». ЭСК эту ошибку признает, но в следующем туре арбитр как ни в чем не бывало получает назначение.

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Все комментарии
Forwert
Forwert
вчера в 18:59
Только смех вызывает, играть нужно лучше.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:23
Толку с этих обращений .
Бесполезное зпнятие .
Гость
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