«Пари НН» обратился в ЭСК по итогам матча с «Химками»

«Пари НН» направил запрос в ЭСК РФС с просьбой дать оценку эпизоду, связанному с назначением пенальти в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги против «Химок» (0:2). Об этом сообщил спортивный директор клуба Александр Удальцов.
Один из голов был забит Лукасом Верой с пенальти, назначенного после того, как мяч попал в руку полузащитника «Пари НН» Мамаду Майга. Судейство матча осуществляла бригада во главе с Евгением Кукуляком.
ФК «Пари НН» обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку эпизоду с назначенным пенальти в наши ворота в матче с «Химками». Мы не ищем оправданий в судействе, просто пытаемся понять логику принятия тех или иных решений. Недавно в Лиге чемпионов был абсолютно идентичный эпизод в матче «Байер» — «Зальцбург», где украинская судейская бригада тоже назначила пенальти, после чего УЕФА официально признал это ошибкой.
При этом хочется отметить, что мы не до конца понимаем, как работает система назначений арбитров. В 18‑м туре этот же арбитр, Евгений Кукуляк, допускает грубую ошибку, засчитывая мяч в наши ворота в матче со «Спартаком». ЭСК эту ошибку признает, но в следующем туре арбитр как ни в чем не бывало получает назначение.
Бесполезное зпнятие .
Бесполезное зпнятие .