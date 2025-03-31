«Пари НН» обратился в ЭСК по итогам матча с «Химками»

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вчера, 18:19

«Пари НН» направил запрос в ЭСК РФС с просьбой дать оценку эпизоду, связанному с назначением пенальти в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги против «Химок» (0:2). Об этом сообщил спортивный директор клуба Александр Удальцов.

Один из голов был забит с пенальти, назначенного после того, как мяч попал в руку полузащитника «Пари НН» . Судейство матча осуществляла бригада во главе с Евгением Кукуляком.